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Grejna sezona je počela, a sa njom je povećan i rizik od požara u domaćinstvima. Neispravni dimnjaci, peći koje se ne koriste pravilno, grejalice ostavljene bez nadzora i neispravne električne instalacije mogu imati ozbiljne posledice. Upravo zato MUP apeluje na građane da budu oprezni i preduzmu sve neophodne mere zaštite.

Šta je najvažnije da proverimo u svojim domovima i kojih pravila treba da se pridržavamo kako bismo grejnu sezonu proveli bezbedno za emisiju "Redakcija" otkrio je Nemanja Milosavljević, majstor.

- Kada je reč o požarima, najrizičniji su kotlovi na čvrsta goriva, odnosno kotlovi na drva i ugalj. Razlog je najčešće pepeo. Ljudi ga izbacuju, a dešava se da ga odlažu u kontejnere dok još ima žara, čime mogu da izazovu požar. U domaćinstvima, tokom loženja, žar može da ispadne iz peći i zapali predmete u okolini, što takođe može dovesti do požara. Kada je reč o gasnim i električnim kotlovima, i oni zahtevaju redovno servisiranje. Gasni kotlovi mogu predstavljati veći rizik od požara zbog upotrebe gasa i otvorenog plamena, pa je obavezno da se servisiraju pre grejne sezone. Kod električnih kotlova manja je verovatnoća izbijanja požara, ali ako se ne održavaju redovno, mogu se javiti ozbiljniji kvarovi i nepredviđene situacije tokom grejne sezone - rekao je Milosavljević.

Nemanja Milosavljević Foto: Kurir Televizija

Grejna sezona nosi ozbiljne rizike

Na pitanje koliko je opasno ostavljati lične stvari ili nameštaj u blizini grejnih tela, na primer kada su u pitanju grejalice, majstor je odgovorio:

- Predmete treba držati što dalje od grejnih tela. Kada je reč o radijatorima, nije nužno problematično ostaviti komad odeće u njihovoj blizini, ali elektronske uređaje, poput punjača, ne treba izlagati toploti jer može doći do pregrevanja i potencijalno do požara. Kada su u pitanju električne grejalice, neophodan je poseban oprez. Sve zapaljive predmete treba udaljiti od njih kako bi se smanjio rizik od izbijanja požara. Kada je reč o električnim instalacijama, njihovu ispravnost treba da proveri električar. Što se samih grejnih uređaja tiče, važno je da se koriste u skladu sa uputstvima proizvođača i da se isključuju na vreme. Možemo da podesimo termostat na najnižu temperaturu, a zatim proverimo da li se uređaj pravilno isključuje. Ako se čuje karakteristično "cak", to može biti znak da je termostat reagovao, ali samo taj zvuk nije dovoljan da potvrdi da je uređaj potpuno ispravan - za Kurir televiziju, objasnio je Milosavljević.

01:50 OVO NIKAKO NE RADITE TOKOM GREJNE SEZONE! Majstor upozorio na grešku koju često ponavljamo a može da izazove požar Izvor: Kurir televizija

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