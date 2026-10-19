Više od 6 virusa hara Srbijom! Čekaonice pune, simptomi se prepliću, a jedan posebno zabrinjava
- U Srbiji je u opticaju više od šest virusa, a domovi zdravlja su puni, posebno dece sa preklopljenim simptomima. Lekari navode da su među najčešćima RSV, adenovirus, rotavirus, rinovirus i stomačne infekcije.
- Posebno zabrinjava RSV kod beba i male dece, jer može da dovede do bronhiolitisa i upale pluća, dok rotavirus izaziva jak proliv i povraćanje. Doktorka savetuje pregled ako simptomi traju duže od dva dana i naglašava pranje ruku i provetravanje.
Iako su dnevne temperature više od 20 stepeni, čekaonice u domovima zdravlja širom Srbije su pune. Tome svedoči i podatak da je samo u toku jednog dana u beogradskoj ustanovi na Savskom vencu bilo više od 300 pregleda. Stručnjaci navode da ove temperature pogoduju razvoju i širenju virusa koji su se ukrstili i mutirali.
Svi su bolesni - i stari i mladi, a najviše je, čini se, dece.
O tome svedoči podatak da je u toku jednog dana u beogradskom Domu zdravlja Savski venac bilo više od 300 pregleda.
Doktorka Malina Rakić kaže da trenutna situacija u zdravstvenim ustanovama nije ništa uobičajeno, te da svakog oktobra broj pacijenata bude znatno povećan.
Međutim, ističe da su se ove sezone ukrstili različiti virusi.
- Trenutno je u vazduhu više virusa koji preživljavaju zbog visokih temperatura. Međutim, radi se o tome da se više njih ukrstilo i pomešalo, pa se na pacijentima održavaju simptomi i jednih i drugih - kaže ona.
Više od šest virusa
Prema njenim rečima, među najčešćim oboljenjima su infekcije gornjih respiratornih puteva koje izazivaju adeno, rino i parvo B19 virusi, kao i stanja slična gripu.
- Počela je sezona i respiratornog sincicijalnog virusa takozvani RSV virus. To je čest virus koji obično uzrokuje blage simptome slične prehladi. Međutim, kod beba i male dece, posebno mlađih od godinu dana, RSV može dovesti do ozbiljnih respiratornih infekcija kao što su bronhiolitis i upala pluća - objašnjava ona.
Najčešći simptomi RSV virusa su curenje iz nosa, kašalj, kijanje, groznica...
- Kašalj može napredovati do otežanog disanja ili tzv. zviždanja. Tu je i povišena temperatura i to izuzetno visoka i smanjen apetit. Neki od ovih simptoma karakteristični su i za druge viruse i onda ne znamo koji virus je napao dete. Zato kažemo da je u pitanju mutirani.
Infekcije adenovirusima
Mali pacijenti pokazuju znake da imaju upaljeno grlo i krajnike, dodaje ona, što je karakteristika adenovirusa.
- Virusna angina je čest slučaj kod dece. Ona nastaje kada preovladava upala ždrela i krajnika, slično kao kod gnojne angine. Razlika, međutim, postoji u uzročniku i u kliničkoj slici - objašnjava doktorka.
Ima i slučajeva akutne respiratorne bolesti, kaže ona.
- ARB je ponekad teško razlikovati od gripa. Bolest se može širiti vazduhom, vodom i direktnim kontaktom. Karakteriše se umorom, temperaturom, groznicom i glavoboljom".
Rota virus, Rina virus
Rotavirus se javlja gotovo svakog oktobra, dodaje doktorka, pa tako i sada.
- Imamo decu koju je zahvatio rota virus. To je izuzetno zarazna stomačna infekcija koja izaziva akutni gastroenteritis, najčešće kod dece mlađe od pet godina. Prate ga vodenasti proliv i učestale stolice koje traju do sedam dana, zatim intenzivno povraćanje i mučnina, povišena telesna temperatura, bolovi u stomaku, malaksalost i gubitak apetita".
Prema njenim rečima, aktuelan je i rino virus koji izaziva sindrom obične prehlade.
- U pitanju su lokalni simptomi kao što su zapušenost nosa i ušiju, pojačano suzenje iz očiju, kijavica, grebanje u guši, suv nadražajan kašalj. Kdo rino virusa najčešće nedostaju temperatura i malaksalost. Može da traje do nedelju dana, obično se završava ozdravljenjem.
BRNU virus se javlja u bilo koje doba godine, a kako su đaci krenuli u školu, a deca u kolektive, prisutan je i sada, kaže naša sagovornica.
- To je virus koji uglavnom izaziva blagu virusnu infekciju. Prate ga povišena temperatura i bol u grlu, zatim dete ima bolne afte i ranice u ustima, dakle na jeziku, desnima i unutrašnjosti obraza, a javljaju se i osip i plikovi koji ne svrbe - objašnjava ona.
I stomačni virusi
Stomačnih virusa takođe ima u bilo kom dobu godine.
- Imamo više stomačnih virusa, kada dođe do upale digestivnog trakta, a koju najčešće izazivaju rotavirusi, norovirusi ili adenovirusi. I roditelji pored dece zakače stomačni virus, pa osećaju mučninu i povraćaju, zatim prisutna je dijareja, stomačni grčevi, povišena temperatura, groznica, glavobolja... - kaže ona.
Savet?
Doktorka Rakić savetuje roditelje da se jave lekaru ukoliko dete ima duže od dva dana neke od navedenih simptoma.
- Proliv, povraćanje, povišena temperatura - ne mogu da čekaju, zbog toga odmah posetiti obližnji dom zdravlja kako ono ne bi dehidriralo. Što se tiče drugih simptoma, koristite tople napitke, limunadu, ceđenu pomorandžu. Što više vitamina C i toplih domaćih supica. Obavezno pranje ruku, provetravanje prostorija i boravka napolju kad god to dozvoli vreme - poručuje ona.
Kurir.rs/ Nova