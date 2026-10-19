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Iako su dnevne temperature više od 20 stepeni, čekaonice u domovima zdravlja širom Srbije su pune. Tome svedoči i podatak da je samo u toku jednog dana u beogradskoj ustanovi na Savskom vencu bilo više od 300 pregleda. Stručnjaci navode da ove temperature pogoduju razvoju i širenju virusa koji su se ukrstili i mutirali.

Svi su bolesni - i stari i mladi, a najviše je, čini se, dece.

O tome svedoči podatak da je u toku jednog dana u beogradskom Domu zdravlja Savski venac bilo više od 300 pregleda.

Doktorka Malina Rakić kaže da trenutna situacija u zdravstvenim ustanovama nije ništa uobičajeno, te da svakog oktobra broj pacijenata bude znatno povećan.

Međutim, ističe da su se ove sezone ukrstili različiti virusi.

- Trenutno je u vazduhu više virusa koji preživljavaju zbog visokih temperatura. Međutim, radi se o tome da se više njih ukrstilo i pomešalo, pa se na pacijentima održavaju simptomi i jednih i drugih - kaže ona.

Više od šest virusa

Foto: Kurir.rs/S.S.

Prema njenim rečima, među najčešćim oboljenjima su infekcije gornjih respiratornih puteva koje izazivaju adeno, rino i parvo B19 virusi, kao i stanja slična gripu.

- Počela je sezona i respiratornog sincicijalnog virusa takozvani RSV virus. To je čest virus koji obično uzrokuje blage simptome slične prehladi. Međutim, kod beba i male dece, posebno mlađih od godinu dana, RSV može dovesti do ozbiljnih respiratornih infekcija kao što su bronhiolitis i upala pluća - objašnjava ona.

Najčešći simptomi RSV virusa su curenje iz nosa, kašalj, kijanje, groznica...

- Kašalj može napredovati do otežanog disanja ili tzv. zviždanja. Tu je i povišena temperatura i to izuzetno visoka i smanjen apetit. Neki od ovih simptoma karakteristični su i za druge viruse i onda ne znamo koji virus je napao dete. Zato kažemo da je u pitanju mutirani.

Infekcije adenovirusima

Mali pacijenti pokazuju znake da imaju upaljeno grlo i krajnike, dodaje ona, što je karakteristika adenovirusa.

- Virusna angina je čest slučaj kod dece. Ona nastaje kada preovladava upala ždrela i krajnika, slično kao kod gnojne angine. Razlika, međutim, postoji u uzročniku i u kliničkoj slici - objašnjava doktorka.

Ima i slučajeva akutne respiratorne bolesti, kaže ona.

- ARB je ponekad teško razlikovati od gripa. Bolest se može širiti vazduhom, vodom i direktnim kontaktom. Karakteriše se umorom, temperaturom, groznicom i glavoboljom".

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Rota virus, Rina virus

Rotavirus se javlja gotovo svakog oktobra, dodaje doktorka, pa tako i sada.

- Imamo decu koju je zahvatio rota virus. To je izuzetno zarazna stomačna infekcija koja izaziva akutni gastroenteritis, najčešće kod dece mlađe od pet godina. Prate ga vodenasti proliv i učestale stolice koje traju do sedam dana, zatim intenzivno povraćanje i mučnina, povišena telesna temperatura, bolovi u stomaku, malaksalost i gubitak apetita".

Prema njenim rečima, aktuelan je i rino virus koji izaziva sindrom obične prehlade.

- U pitanju su lokalni simptomi kao što su zapušenost nosa i ušiju, pojačano suzenje iz očiju, kijavica, grebanje u guši, suv nadražajan kašalj. Kdo rino virusa najčešće nedostaju temperatura i malaksalost. Može da traje do nedelju dana, obično se završava ozdravljenjem.

BRNU virus se javlja u bilo koje doba godine, a kako su đaci krenuli u školu, a deca u kolektive, prisutan je i sada, kaže naša sagovornica.

- To je virus koji uglavnom izaziva blagu virusnu infekciju. Prate ga povišena temperatura i bol u grlu, zatim dete ima bolne afte i ranice u ustima, dakle na jeziku, desnima i unutrašnjosti obraza, a javljaju se i osip i plikovi koji ne svrbe - objašnjava ona.

I stomačni virusi

Stomačnih virusa takođe ima u bilo kom dobu godine.

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- Imamo više stomačnih virusa, kada dođe do upale digestivnog trakta, a koju najčešće izazivaju rotavirusi, norovirusi ili adenovirusi. I roditelji pored dece zakače stomačni virus, pa osećaju mučninu i povraćaju, zatim prisutna je dijareja, stomačni grčevi, povišena temperatura, groznica, glavobolja... - kaže ona.

Savet?

Doktorka Rakić savetuje roditelje da se jave lekaru ukoliko dete ima duže od dva dana neke od navedenih simptoma.

- Proliv, povraćanje, povišena temperatura - ne mogu da čekaju, zbog toga odmah posetiti obližnji dom zdravlja kako ono ne bi dehidriralo. Što se tiče drugih simptoma, koristite tople napitke, limunadu, ceđenu pomorandžu. Što više vitamina C i toplih domaćih supica. Obavezno pranje ruku, provetravanje prostorija i boravka napolju kad god to dozvoli vreme - poručuje ona.