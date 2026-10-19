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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Tomindan, praznik posvećen Svetom apostolu Tomi, jednom od dvanaestorice Hristovih apostola. U narodu je poznat i kao "Neverni Toma", a za njega se vezuju brojna narodna verovanja i običaji, među kojima su verovanje da donosi kišu i izreka "Sveti Toma, sedi doma". Tomindan se obeležava kao krsna, ali i esnafska slava.

Sveti Toma rođen je u galilejskom gradu Paneadi. Poznat je i kao "Neverni Toma", jer je, prema predanju, posumnjao u Hristovo vaskrsenje. Kada mu se vaskrsli Hristos ukazao, Toma je ispovedio veru rečima: "Gospod moj i Bog moj!". Ovaj događaj ostao je upamćen u hrišćanskoj tradiciji kao svedočanstvo o prevazilaženju sumnje i učvršćivanju vere.

Za Svetog Tomu vezuje se i predanje o Uspenju Presvete Bogorodice. Prema predanju, apostol Toma zakasnio je na njen pogreb, a kada je, na njegovo insistiranje, grob otvoren, u njemu nije bilo tela. Time je Sveti Toma, koji je nekada svojom sumnjom potvrdio Vaskrsenje Hristovo, ovaj put svojim zakašnjenjem postao povod da se svim apostolima i svetu otkrije tajna Bogorodičinog vaskrsenja i telesnog uznošenja na nebo.

Misionarski put u Indiji i mučeničko stradanje

Sveti Toma Foto: Printscreen RTS

Prema crkvenom predanju, Sveti apostol Toma propovedao je hrišćanstvo u Indiji, gde je mnoge ljude, među njima i pripadnike kraljevske porodice, preveo u hrišćanstvo.

Njegovo misionarsko delovanje naišlo je na protivljenje tadašnjih verskih i vladarskih krugova. Prema predanju, postradao je mučenički, izboden kopljima zbog svoje nepokolebljive vere u Hrista.

Tomindan kao krsna slava i praznik zanatlija

Mnoge porodice u Srbiji obeležavaju Tomindan kao krsnu slavu. Kao i kod drugih slava, ovaj dan posvećen je molitvi, porodici i okupljanju, dok se običaji razlikuju u zavisnosti od kraja i porodične tradicije.

Sveti Toma se u narodnoj tradiciji poštuje i kao zaštitnik pojedinih zanatlija. Prema predanju, bio je vešt drvodelja, zbog čega ga kao esnafsku slavu proslavljaju drvodelje, bačvari, kolari, stolari, užari, dunđeri, bunardžije, kaldrmdžije i zidari.

Običaji i verovanja

Prema narodnom verovanju, Tomindan nije povoljan za započinjanje novih poslova, jer se smatralo da bi oni mogli da "pođu naopako" ili da se završe neuspešno.

Takođe, smatralo se da dan treba provesti u slozi i miru, uz izbegavanje svađa, sukoba i teških reči u porodičnom domu.

"Sveti Toma, sedi doma"

Prema narodnom verovanju, na ovaj dan izbegavaju se nepotrebni izlasci i putovanja, pa otuda i izreka: "Sveti Toma, sedi doma".

Praznik se u narodnoj tradiciji povezuje sa mirom i boravkom u porodičnom domu.

Sveti Toma Foto: Youtube Printscreen

Zašto se Sveti Toma povezuje sa kišom?

U narodnom verovanju Sveti Toma povezuje se sa kišom i sušom. Prema pojedinim verovanjima, on čuva "pečat od oblaka" i može da donese kišu zemlji kojoj je potrebna.

U sušnim periodima vernici su mu se obraćali molitvama za kišu i dobar rod.

Veruje se da Sveti Toma štiti i od vukova

U pojedinim krajevima sačuvano je i verovanje da Sveti Toma štiti od vukova.

U tradicionalnim seoskim zajednicama, u kojima je stočarstvo imalo važnu ulogu, vukovi su predstavljali opasnost za stoku, pa su se uz određene svece vezivale molitve za zaštitu ljudi i životinja.

Molitva Svetom Tomi

O, dobroznameniti i slavni apostole Hristov Tomo. Kada je na kraju vremena došao Bog ljudima izabrao te je za učenika Svoga i dao ti je vlast da isceljuješ bolesne, očišćuješ gubave, vaskrsavaš mrtve, izgoniš duhove. Ti ne zato, nego ljubavlju si se prilepio za Hrista zaželevši da do smrti ideš za Njim.

Zbog toga po dopuštenju Božijem nisi video sa drugim učenicima Vaskrsloga Spasitelja, nisi hteo da poveruješ u to dok ne staviš prst svoj u rane od gvožđa i staviš ruku svoju u rebra Njegova.

Međutim, Gospod ispuni molbu srca tvoga i nepromenljivo opet utvrdi tvoju veru. Zbog toga te molimo: otvori nam oči vere da vidimo telesno nevidljivo, podari nam nadu na snishođenje Božije, da nas ne uništi grehovno očajanje, otkri nam blaženstvo ljubavi jer je ljubav jaka kao smrt i jedina ima vlast nad njom da posluživši Hristu na zemlji, podignemo i mi sebi pokrov Nebeski i sa tobom i svima svetima proslavimo prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.