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Po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu raspisana je policijska potraga za Lj. S. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz tužilaštva.

Podsetimo, kako je Kurir juče objavio, reč je o vlasniku "Slavija info" Ljubomiru Stefanoviću.

- Potraga je raspisana nakon što osumnjičeni 17. oktobra 2026. godine nije pronađen na adresi prebivališta - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Foto: Printskrin

Kako se dodaje, postoje osnovi sumnje da je on na profilu "Slavija info" na društvenij mreži "X" 16. oktobra objavio: "Vučić će pucati na građane na dan izbora" uz video snimak sa generički obrađenim likom Miloša Medenice, koji u snimku tvrdi da će visoko pozicionirani pripadnik škaljarskog klana iz Crne Gore "pucati na građane Srbije nakon krađe izbora i proglašenja pobede SNS kartela".

Objava odbeglog Stefanovića Foto: Printscreen

Inače, Stefanović za kog se, kako saznajemo, sumnja da je pobegao u Crnu Goru, oglasio se jutros preko društvene mreže "X" i potvrdio da je u bekstvu, dok su istovremeno njegovi advokati i blokaderi namerno pokušali da izazovu paniku tvrdeći da je "nestao", iako su znali da je u bekstvu i da se za njim traga.