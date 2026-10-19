RASPISANA POTRAGA ZA VLASNIKOM "SLAVIJA INFO" Blokaderi tvrdili da je "nestao", a on potvrdio na društvenim mrežama da je pobegao
- Po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal VJT u Beogradu raspisana je potraga za Lj. S. zbog sumnje da je izazvao paniku i nered.
- Tužilaštvo navodi da 17. oktobra nije pronađen na adresi, a sumnja se da je 16. oktobra na profilu 'Slavija info' objavio sporni video i poruku.
- Stefanović se potom oglasio na mreži X i potvrdio da je u bekstvu, uz tvrdnju da mu prete pritvor i zabrana interneta.
Po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu raspisana je policijska potraga za Lj. S. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda, saopšteno je iz tužilaštva.
Podsetimo, kako je Kurir juče objavio, reč je o vlasniku "Slavija info" Ljubomiru Stefanoviću.
- Potraga je raspisana nakon što osumnjičeni 17. oktobra 2026. godine nije pronađen na adresi prebivališta - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Kako se dodaje, postoje osnovi sumnje da je on na profilu "Slavija info" na društvenij mreži "X" 16. oktobra objavio: "Vučić će pucati na građane na dan izbora" uz video snimak sa generički obrađenim likom Miloša Medenice, koji u snimku tvrdi da će visoko pozicionirani pripadnik škaljarskog klana iz Crne Gore "pucati na građane Srbije nakon krađe izbora i proglašenja pobede SNS kartela".
Inače, Stefanović za kog se, kako saznajemo, sumnja da je pobegao u Crnu Goru, oglasio se jutros preko društvene mreže "X" i potvrdio da je u bekstvu, dok su istovremeno njegovi advokati i blokaderi namerno pokušali da izazovu paniku tvrdeći da je "nestao", iako su znali da je u bekstvu i da se za njim traga.
- Ljudi živ sam, zdrav i u bekstvu od VJT i Nenada Stefanovića. Hteli su da mi odrede pritvor i zabrane internet. Hvala svima na podršci - objavio je ovaj begunac na društvenoj mreži "X".