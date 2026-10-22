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Licemerje blokaderskih redova ponovo je dostiglo vrhunac. Dok se nosilac tzv studentske liste Ilija Srdanović na sva zvona hvali kako predsednika Aleksandra Vučića stavlja na "ignore", iza kulisa se odvija potpuno drugačija priča koja razotkriva svu dvoličnost ove politike.

Naime, sin Ilije Srdanovića, Nikola, aplicirao je za stambeni kredit za mlade koji omogućava i finansijski potpomaže upravo država.

Zahtev podnet 1. oktobra

Posebno je zanimljivo vreme podnošenja dokumentacije. Mlađi Srdanović je zahtev za stambeni kredit predao 1. oktobra, baš u periodu kada je njegov otac uveliko u punom zamahu kao nosilac tzv studentske liste odbijao TV duel sa Vučićem i hvalisao se da ga je stavio na "ignor".

Foto: Privatna arhiva

Postavlja se logično pitanje: Kako to da vam država i njene mere ne valjaju kada pred građane treba izaći sa političkim programom, ali su vam i te kako dobre kada treba rešiti sopstveno stambeno pitanje po najpovoljnijim uslovima?

Za izbore "ignore", a za kredit – daj odmah!

Izgleda da za političke predstavnike blokaderske liste i njihove porodice važe dvostruki aršini.

Kada se bore za sopstveni džep i kvadratni metar, Srdanovići vrlo dobro znaju koje programe je država omogućila i gde se predaju papiri. Narod još jednom ima priliku da vidi ko šta radi i ko je dosledan svojim rečima, a ko gleda samo lični interes.