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Blokaderski mediji od jutros najgrublje krše izbornu tišinu, napadajući Aleksandra Vučića iz svih oružja, iako znaju da kao čovek koji poštuje zakon neće da im odgovara.

Prvo je Nova S, u pokušaju da utiče na biračko telo u Srbiji pred izbore, prekršila izbornu tišinu tekstom o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države.

Portal Nova: Kršenje izborne tišine Foto: Printscreen

Tekst je objavljen danas na portalu Nova S, u 09.12 časova, iako je izborna tišina počela u ponoć.

Istovremeno, televizija N1 je sve vreme emitovala prilog kojim targetiraju Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja i Srpsku naprednu stranku, čime hoće da pokažu da izborna pravila za njih ne važe.

01:48 Kršenje izboren tišine na N1 Izvor: Kurir

Zatim je iz arsenala blokaderskih medija izvučen "Radar", koji je objavio tekst pod naslovom "Posle tragedije Kinezima isplaćeno najmanje 70 miliona evra", čime su direktno optužili Vučića spekulacijama o pomilovanjima koja je potpisao zadnjeg dana svog mandata.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Koristeći se izbornom tišinom, i činjenicom da Aleksandar Vučić kao čovek od zakona neće da je krši i odgovara, isti mediji koji su mu zabranili da dođe na duel i suoči se sa političkim protivnicima, sada pokušavaju da ga ocrne pred biračima.

Za to vreme, putem društvenih mreža, novinari stranih medija daju savete svojim pristalicama i agituju za opciju koju podržavaju strani centri moći.