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Nemilosrdna kampanja usmerena protiv vlasti ne prestaje ni tokom izborne tišine: TV N1 je jutros odlučio da brutalno napadne Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i SNS, a tajkunsko glasilo Nova S prekršio je izborna pravila objavljivanjem teksta o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države

Televizijjski prilog N1 emitovan jutros u 08.21 tagetira Aleksandra Vučića, njegovog brat Andreja Vučića i Srpsku naprednu stranku, a isti je ponovljen u 09.07 časova.

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Kršenje izboren tišine na N1 Izvor: Kurir

Tekst objavljen na Novoj danas u 09.12 časova, iako je izborna tišina počela u ponoć, sa ciljem da protiv zakona utiče na biračko telo u Srbiji pred predstojeće izbore u nedelju.

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Predsednica Asocijacije novinara Srbije Ivana Vučićević kaže za Kurir da je reč o nečuvenom i apsolutno nedopustivom postupanju i  da  izborna tišina nije preporuka, već zakonska obaveza, kao i da niko nema pravo da se ponaša kao da je iznad zakona

- Ako se potvrdi da su N1 i Nova S prekršili izbornu tišinu, očekujem hitnu reakciju nadležnih organa i odgovornost svih koji su u tome učestvovali- naglašava Vučićevićeva.

Nova.rs
Portal Nova: Kršenje izborne tišine Foto: Printscreen

Ona dodaje da je posebno poražavajuće da se mediji koji se svakodnevno pozivaju na profesionalizam i vladavinu prava suočavaju sa ovako ozbiljnim optužbama i da se ne može istovremeno zahtevati poštovanje demokratskih principa i očekivati da se sopstveni postupci izuzmu od zakonske kontrole.

- Sloboda medija nije dozvola za kršenje zakona, niti je novinarstvo pokriće za nedozvoljenu izbornu propagandu. Pitam nadležne institucije: hoće li zakon važiti jednako za sve ili ćemo ponovo gledati selektivnu primenu pravila?- jasna je Ivana Vučićević.

Ona je još poručila da kao novinar, urednik i predsednica Asocijacije novinara Srbije, insistira na tome da se činjenice hitno utvrde i da svako dokazano kršenje bude sankcionisano.

- Niko nije iznad zakona. Ni Nova S, ni bilo koji drugi medij. Tu ne sme biti kompromisa!- rekla je predsednica ANS-a.

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