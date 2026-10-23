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Neinvazivnim prenatalnim testom, koji se radi analizom krvi majke, mogu se otkriti najčešći hromozomski poremećaji kod ploda, a pouzdanost testa, prema rečima lekara, prelazi 99 odsto.

Testovi koji u privatnim laboratorijama koštaju i do 1.200 evra uskoro bi mogli da budu dostupni trudnicama o trošku države.

Pitali smo građane šta misle o tome:

"To je odlična stvar. Za svaku državu najvažnije da su bebe zdrave i da žene imaju sigurnu trudnoću. Zato je važno da prenatalni testovi budu besplatni. Koliko znam, ginekolozi ih već posle 35. godine preporučuju, a trošak od 500, 600 evra ne može svako da priušti", rekla nam je sagovornica.

"Mislim da je to dobro za sve mlade žene, za trudnice. Mnogo će im značiti, jer one to rade i plaćaju", navela je druga sagovornica.

"To je sjajno i jako važno pogotovo za bezbednost majki. Sve što može da pomogne natalitetu da je dobra mera, ja to podržavam svim srcem", istakao je sagovornik MONDA.

"Ja se potpuno slažem sa tim. Ako hoćemo da povećamo naš natalitet onda svakako to treba da učinimo", rekla je sagovornica.