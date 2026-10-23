Danas od 16.00 na Kurir televiziji, emitujemo ekskluzivni intervju “Lazarevići, heroji Srbije”.
Društvo
EKSKLUZIVNI INTERVJU: “LAZAREVIĆI, HEROJI SRBIJE” – danas od 16.00 samo na Kurir televiziji
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Pogledajte ovu potresnu ispovest oca i sina, generala Vladimira Lazarevića i njegovog naslednika Milana.
Oni su, svaki na svoj način, branili i još brane otadžbinu. Prvi na frontu, tokom NATO agresije, protiv višestruko nadmoćnijeg i opremljenijeg neprijatelja, u junačkoj borbi koja je ušla u vojne i istorijske udžbenike, a drugi na zdravstvenom frontu, gde i sada, kao prvi čovek Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, svakog dana bije bitku za svakog pacijenta spašavajući na stotine i hiljade ljudi svake godine.
Ova dirljiva, jaka, herojska priča počinje u 16.00 na Kurir televiziji.
LAZAREVIĆI, HEROJI SRBIJE Foto: Ap Darko Vojinovic
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