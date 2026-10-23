Oni su, svaki na svoj način, branili i još brane otadžbinu. Prvi na frontu, tokom NATO agresije, protiv višestruko nadmoćnijeg i opremljenijeg neprijatelja, u junačkoj borbi koja je ušla u vojne i istorijske udžbenike, a drugi na zdravstvenom frontu, gde i sada, kao prvi čovek Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, svakog dana bije bitku za svakog pacijenta spašavajući na stotine i hiljade ljudi svake godine.