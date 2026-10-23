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Blokaderski mediji od jutros najgrublje krše izbornu tišinu, napadajući Aleksandra Vučića iz svih oružja, iako znaju da kao čovek koji poštuje zakon neće da im odgovara. N1 i Nova su predvodnici ove kampanje napada usred izborne tišine, ali ispada da njima ništa ne mogu regulatorna tela u Srbiji, jer su prekogranične televizije!

Miloš Garić, član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), izjavio je da REM može da utvrdi da je došlo do kršenja zakona i pokrene odgovarajuće prijave, ali da nema punu nadležnost nad prekograničnim televizijama N1 i Nova S.

Miloš Garić Foto: Kurir Televizija

- Šta će biti i na koji način će te redakcije reagovati, kao i da li će nastaviti sa ovim kršenjima ili neće, to ćemo u svakom slučaju videti. Ono što REM svakako može i mora u ovom trenutku jeste da ustanovi da je bilo kršenja zakona i da, u skladu sa mogućnostima koje su na raspolaganju, pokrene odgovarajuće prijave - objasnio je Garićn za Informer.

On je naglasio da se u ovom slučaju radi o prekograničnim televizijama nad kojima REM trenutno nema punu nadležnost.

- Po ovom slučaju, mi ne možemo izvan toga da uradimo mnogo toga, a posebno ne možemo RATEL-u da izdamo bilo kakvu instrukciju za isključenje programa ovih televizija, ukoliko one ovo nastave, jer one nisu u našoj punoj nadležnosti i još uvek odgovaraju regulatornom telu u Luksemburgu - rekao je Garić.

Podsetimo, prvo je Nova S, u pokušaju da utiče na biračko telo u Srbiji pred izbore, prekršila izbornu tišinu tekstom o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države.

Tekst je objavljen danas na portalu Nova S, u 09.12 časova, iako je izborna tišina počela u ponoć.

Istovremeno, televizija N1 je sve vreme emitovala prilog kojim targetiraju Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja i Srpsku naprednu stranku, čime hoće da pokažu da izborna pravila za njih ne važe.