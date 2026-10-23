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Blokaderski mediji od jutros najgrublje krše izbornu tišinu, napadajući Aleksandra Vučića iz svih oružja, iako znaju da kao čovek koji poštuje zakon neće da im odgovara. N1 i Nova su predvodnici ove kampanje napada usred izborne tišine, ali ispada da njima ništa ne mogu regulatorna tela u Srbiji, jer su prekogranične televizije!

Miloš Garić, član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), izjavio je da REM može da utvrdi da je došlo do kršenja zakona i pokrene odgovarajuće prijave, ali da nema punu nadležnost nad prekograničnim televizijama N1 i Nova S.

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Miloš Garić Foto: Kurir Televizija

- Šta će biti i na koji način će te redakcije reagovati, kao i da li će nastaviti sa ovim kršenjima ili neće, to ćemo u svakom slučaju videti. Ono što REM svakako može i mora u ovom trenutku jeste da ustanovi da je bilo kršenja zakona i da, u skladu sa mogućnostima koje su na raspolaganju, pokrene odgovarajuće prijave - objasnio je Garićn za Informer.

On je naglasio da se u ovom slučaju radi o prekograničnim televizijama nad kojima REM trenutno nema punu nadležnost.

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- Po ovom slučaju, mi ne možemo izvan toga da uradimo mnogo toga, a posebno ne možemo RATEL-u da izdamo bilo kakvu instrukciju za isključenje programa ovih televizija, ukoliko one ovo nastave, jer one nisu u našoj punoj nadležnosti i još uvek odgovaraju regulatornom telu u Luksemburgu - rekao je Garić.

Podsetimo, prvo je Nova S, u pokušaju da utiče na biračko telo u Srbiji pred izbore, prekršila izbornu tišinu tekstom o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države.

Tekst je objavljen danas na portalu Nova S, u 09.12 časova, iako je izborna tišina počela u ponoć.

Istovremeno, televizija N1 je sve vreme emitovala prilog kojim targetiraju Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja i Srpsku naprednu stranku, čime hoće da pokažu da izborna pravila za njih ne važe.

Zatim je iz arsenala blokaderskih medija izvučen "Radar", koji je objavio tekst pod naslovom "Posle tragedije Kinezima isplaćeno najmanje 70 miliona evra", čime su direktno optužili Vučića spekulacijama o pomilovanjima koja je potpisao zadnjeg dana svog mandata.

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