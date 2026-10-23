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Blokaderski mediji N1 i Nova već deset godina dehumanizuju Aleksandra Vučića, brutalno udarajući ne samo po njemu već i po njegovoj porodici. Godinama su ga izlagali najtežim napadima, dok su istovremeno opstruirali javne duele na koje je pozivao. Na kraju su mu kao jedinom kandidatu zvanično uskratili mogućnost da gostuje na njihovim televizijama.

A onda su sačekali predizbornu tišinu! Znajući da Vučić poštuje zakone i da u tom periodu ne može da odgovori na isti način, odlučili su da baš danas nastave udare svom snagom. Nakon godina demonizacije i napada na njegovu porodicu, sada su, prema ovom tumačenju događaja, iskoristili trenutak u kojem je njegova mogućnost da odgovori ograničena.

Podmuklo i proračunato, čekali su da počne period u kojem Vučić mora da se uzdrži od političkog odgovora. Čoveku kojeg su godinama napadali, istovremeno su zatvorili vrata svojih televizija i opstruirali priliku za javno suočavanje. Sada, kada su mu u medijskom smislu vezane i ruke i noge, a preko usta stavljen flaster, nastavljaju da udaraju sekirom po glavi.

Ovo je jedan od najbestidnijih i najnehumanijih napada na jednog čoveka u istoriji Srbije. Posle decenije brutalnih napada, udara na porodicu i izbegavanja javnog duela, činjenica da se novi udari nastavljaju baš tokom izborne tišine za njih predstavlja vrhunac političke i medijske nečovečnosti.

Podsetimo, prvo je Nova S, u pokušaju da utiče na biračko telo u Srbiji pred izbore, prekršila izbornu tišinu tekstom o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države.

Tekst je objavljen danas na portalu Nova S, u 09.12 časova, iako je izborna tišina počela u ponoć.

Istovremeno, televizija N1 je sve vreme emitovala prilog kojim targetiraju Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja i Srpsku naprednu stranku, čime hoće da pokažu da izborna pravila za njih ne važe.

Za to vreme, putem društvenih mreža, novinari stranih medija daju savete svojim pristalicama i agituju za opciju koju podržavaju strani centri moći.