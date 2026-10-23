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Sedamnaesti Sajam automobila u Nišu biće održan od 30. oktobra do 1. novembra 2026. u hali „Čair“, a redovna ulaznica košta 400 dinara. Organizatori najavljuju predstavljanje modela Audi Q7, Volkswagen ID. Polo, Mercedes-Benz V-Klase i drugih automobila, kao i SWM motocikala.

Hala "Čair" će tokom tri sajamska dana biti mesto susreta automobilskih brendova, potencijalnih kupaca i svih onih koji žele da se upoznaju sa ponudom tržišta automobila, savremenim tehnologijama i trendovima u automobilskoj industriji.

Sedamnaesto izdanje ove manifestacije potvrđuje njen kontinuitet, ali i značaj koji Sajam automobila ima za privredni, turistički i sajamski život Niša i čitave jugoistočne Srbije.

Paunović o značaju sajma za Niš

Prema rečima Olivera Paunovića, osnivača Sajma automobila u Nišu, ova manifestacija odavno je prevazišla okvire klasične izložbe automobila i postala jedan od prepoznatljivih simbola grada.

- Sajam automobila danas predstavlja najposećeniju privredno-turističku manifestaciju u Nišu i jugoistočnoj Srbiji. Posebno smo ponosni na činjenicu da je ovo jedini sajam u našem gradu koji je uspeo da očuva kontinuitet, izgradi tradiciju i opstane svih ovih godina. Sedamnaest izdanja nisu samo broj, već dokaz ogromnog rada, upornosti i poverenja koje smo gradili sa izlagačima, partnerima i posetiocima. Niš zaslužuje velike manifestacije, a mi smo pokazali da i na jugu Srbije mogu da se organizuju ozbiljni sajamski događaji koji privlače pažnju čitavog regiona - ističe Paunović.

Oliver Paunović, osnivač Sajma automobila u Nišu Foto: Niške vesti

On naglašava da značaj Sajma automobila nije samo u predstavljanju vozila, već i u njegovom doprinosu lokalnoj ekonomiji i promociji Niša.

- Tokom sajamskih dana u Niš dolaze posetioci iz brojnih gradova Srbije, ali i iz susednih zemalja, pre svega Bugarske i Severne Makedonije. To je prilika da naš grad pokaže svoje potencijale, da ugostitelji, hoteli i drugi privredni subjekti osete korist od jedne ovakve manifestacije. Naš cilj je da Sajam automobila iz godine u godinu raste i da Niš zadrži svoje značajno mesto na sajamskoj mapi Srbije i regiona - dodaje Paunović.

Koji modeli stižu u Čair

Ovogodišnji Sajam automobila u Nišu donosi brojne novitete iz sveta auto-industrije, a posetioce očekuju srpske i niške premijere modela poznatih svetskih proizvođača.

Među najavljenim srpskim premijerama nalazi se Audi Q7, luksuzni SUV nemačkog proizvođača, poznat po prostranosti, udobnosti i savremenim tehnološkim rešenjima. Svoju srpsku premijeru imaće i Volkswagen ID. Polo, novi model iz Volkswagenove ponude, kao i Mercedes-Benz V-Klasa, koja kombinuje prostranost i udobnost putničkog vozila.

Značajno mesto na sajmu zauzeće i Kia, koja najavljuje srpske premijere modela Stonic i XCeed, dok će posetiocima biti predstavljen i Kia Sportage, jedan od prepoznatljivih SUV modela ovog proizvođača.

Detalj sa jednog od prethodnih sajmova Foto: Niške Vesti/J.Miladinović

Ljubitelje francuskih automobila očekuje niška premijera šeste generacije Renault Clija, jednog od najpoznatijih gradskih automobila evropskog tržišta.

Među najavljenim novitetima je i SWM G01 Pro, SUV model koji će imati nišku premijeru. Ljubitelji motocikala takođe će imati razloga da posete sajam, jer je najavljena i srpska premijera SWM motocikala.

Organizatori su i ove godine nastojali da Sajam automobila bude dostupan što većem broju posetilaca.

Koliko koštaju ulaznice i ko ima popust

Cena regularne ulaznice iznosi400 dinara, dok je za učenike i studente, uz obavezno pokazivanje đačke knjižice ili indeksa, kao i za organizovane grupne posete, cena ulaznice 300 dinara.

Poseban akcenat stavljen je na dolazak mladih, učenika i studenata, kojima ova manifestacija pruža priliku da se bliže upoznaju sa automobilskom industrijom i tehnološkim inovacijama.

Sedamnaesti Sajam automobila biće održan od petka, 30. oktobra, do nedelje, 1. novembra 2026. godine, u hali „Čair“ u Nišu.