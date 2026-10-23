DVANAESTOČASOVNI PROGRAM POSVEĆEN PARLAMENTARNIM IZBORIMA U SRBIJI, SAMO NA KURIR TV: SPECIJALNA EMISIJA „SRBIJA BIRA“ – NEDELJA, 25. OKTOBAR, OD 12.10 DO 00.00
U nedelju, 25. oktobra, u dvanaestočasovnom specijalnom programu Kurir televizije pratite iz minuta u minut izborni dan u Srbiji. Specijal posvećen parlamentarnim izborima u Srbiji 2026. godina, pod nazivom “Srbija bira”, počinje u 12.10 časova i traje do ponoći. O značaju izbora pred nama, proceduri izbornog dana, postizbornim kombinatorikama i analitici mnogih tema u kontekstu izbora sa više od 40 gostiju u studiju razgovaraju voditeljke Kruna Una Mitrović, Jelena Pejović i Silvija Slamnig, koja će s Nikolom Topalovićem gledaoce informisati o ishodu glasanja, a brojni reporteri s terena u svojim uključenjima prenosiće atmosferu s birališta.
Budite uz Kurir televiziju i saznajte prvi kako je Srbija glasala.
U ovaj specijalni program uvodi vas voditeljka Kruna Una Mitrović.
12.10–12.55 – IZBORNA PRAVILA I POSTIZBORNA MATEMATIKA
S našim pravnim analitičarima u studiju demistifikujemo kompletan izborni proces.
Gosti u studiju su:
Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka energetike
Prof. dr Vladimir Vuletić, sociolog
Branko Pavlović, advokat
Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar
13.00–13.55 – STUBOVI SPOLJNE POLITIKE
S vrsnim poznavaocima geopolitike o najvažnijim spoljnopolitičkim pravcima i izazovima koji čekaju našu diplomatiju u narednim godinama.
Gosti u studiju su:
Jadranka Joksimović, članica Predsedništva SNS
Bratislav Jugović, član Glavnog odbora SNS
Prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka
Srbislav Filipović, politički analitičar
14.00–14.55 – NACIONALNI INTERESI
Kako sačuvati državne interese u uslovima konstantnih globalnih pritisaka?
Gosti u studiju su:
Miljan Damjanović, potpredsednik SRS
Perko Matović, politikolog
Bojan Borovčanin, predsednik organizacije NIT
Lazar Pavlović, politički analitičar
15.00–15.55 – SNAGA BEZBEDNOSNIH SLUŽBI OGLEDALO SIGURNOSTI GRAĐANA
Koliko je Srbija bezbednosno jaka i spremna da odgovori na savremene izazove i pretnje u kompleksnom okruženju?
Gosti u studiju su:
Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-a u penziji
Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije
Ljuban Karan, nekadašnji potpukovnik KOS-a
Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost
Od 16.00, dok čekamo završetak izborne tišine, voditeljsku poziciju preuzima Jelena Pejović, koja će sve do 19.55 razgovarati s gostima u studiju.
Naši reporteri izveštavaće s biračkih mesta u prestonici, a dopisnici širom Srbije donosiće najnovije informacije s terena.
Gosti u studiju su:
16.00–17.00
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista
Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju
Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica srpskog nedeljnika Kompas
17.00–18.15
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Andrija Jorgić, direktor Borbe
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Aleksandra Stanisavljević, politička analitičarka
19.00–19.55
Vesna Veizović, glavna i odgovorna urednica portala Vaseljenska
Rajko Petrović, politikolog
Sanja Marinković, novinarka i voditeljka
Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju
Od 19.55 pa sve do ponoći iz minuta u minut izveštavaćemo vas o procenama rezultata vanrednih parlamentarnih izbora. Kroz ovaj deo specijalne emisije Kurir televizije vodi vas Silvija Slamnig, koja će sa eminentnim gostima u studiju analizirati procene rezultata glasanja, kao i potencijalnu postizbornu kombinatoriku, a nešto kasnije i Nikola Topalović, koji će gledaoce informisati o ishodu glasanja, putem grafičkih prikaza.
Gosti u studiju su:
20.00–21.00
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Nebojša Bakarec, član Predsedništva SNS
Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje
Teodora Pešić, Centar za društvenu stabilnost
21.00–22.00
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Predrag Marković, istoričar
Olivera Zekić, bivša predsednica REM-a
Livija Pavićević, funkcionerka SNS
22.00–23.00
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B
Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije
Biljana Šahrimanjan Obradović, politička komentatorka
23.00–00.00
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Bojan Bilbija, urednik lista Politika
Prof. dr Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka energetike
Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B
Budite uz Kurir televiziju i prvi saznajte kako je Srbija glasala. Nedelja, 25. oktobar, najdetaljniji uvid u izborni dan tokom dvanaestočasovnog programa, od podneva do ponoći.