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U nedelju, 25. oktobra, u dvanaestočasovnom specijalnom programu Kurir televizije pratite iz minuta u minut izborni dan u Srbiji. Specijal posvećen parlamentarnim izborima u Srbiji 2026. godina, pod nazivom “Srbija bira”, počinje u 12.10 časova i traje do ponoći. O značaju izbora pred nama, proceduri izbornog dana, postizbornim kombinatorikama i analitici mnogih tema u kontekstu izbora sa više od 40 gostiju u studiju razgovaraju voditeljke Kruna Una Mitrović, Jelena Pejović i Silvija Slamnig, koja će s Nikolom Topalovićem gledaoce informisati o ishodu glasanja, a brojni reporteri s terena u svojim uključenjima prenosiće atmosferu s birališta.

00:46 SPECIJALNA EMISIJA „SRBIJA BIRA Izvor: Kurir

Budite uz Kurir televiziju i saznajte prvi kako je Srbija glasala. U ovaj specijalni program uvodi vas voditeljka Kruna Una Mitrović.

Foto: Marko Kranjc

12.10–12.55 – IZBORNA PRAVILA I POSTIZBORNA MATEMATIKA S našim pravnim analitičarima u studiju demistifikujemo kompletan izborni proces. Gosti u studiju su: Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka energetike

Prof. dr Vladimir Vuletić, sociolog Branko Pavlović, advokat Nenad Bumbić, ekonomista i analitičar 13.00–13.55 – STUBOVI SPOLJNE POLITIKE

S vrsnim poznavaocima geopolitike o najvažnijim spoljnopolitičkim pravcima i izazovima koji čekaju našu diplomatiju u narednim godinama. Gosti u studiju su: Jadranka Joksimović, članica Predsedništva SNS Bratislav Jugović, član Glavnog odbora SNS

Prof. dr Milan Petričković, Fakultet političkih nauka Srbislav Filipović, politički analitičar 14.00–14.55 – NACIONALNI INTERESI Kako sačuvati državne interese u uslovima konstantnih globalnih pritisaka?

Gosti u studiju su: Miljan Damjanović, potpredsednik SRS Perko Matović, politikolog Bojan Borovčanin, predsednik organizacije NIT

Lazar Pavlović, politički analitičar 15.00–15.55 – SNAGA BEZBEDNOSNIH SLUŽBI OGLEDALO SIGURNOSTI GRAĐANA Koliko je Srbija bezbednosno jaka i spremna da odgovori na savremene izazove i pretnje u kompleksnom okruženju? Gosti u studiju su:

Miloje Ćirović Ćira, pripadnik MUP-a u penziji Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog udruženja policije Ljuban Karan, nekadašnji potpukovnik KOS-a Prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost

Od 16.00, dok čekamo završetak izborne tišine, voditeljsku poziciju preuzima Jelena Pejović, koja će sve do 19.55 razgovarati s gostima u studiju. Naši reporteri izveštavaće s biračkih mesta u prestonici, a dopisnici širom Srbije donosiće najnovije informacije s terena.

Foto: Marko Kranjc

Gosti u studiju su: 16.00–17.00

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Vukša Dragović, lider Srpskih suverenista

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju

Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica srpskog nedeljnika Kompas



17.00–18.15

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Andrija Jorgić, direktor Borbe

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Aleksandra Stanisavljević, politička analitičarka



19.00–19.55

Vesna Veizović, glavna i odgovorna urednica portala Vaseljenska

Rajko Petrović, politikolog

Sanja Marinković, novinarka i voditeljka

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju

Od 19.55 pa sve do ponoći iz minuta u minut izveštavaćemo vas o procenama rezultata vanrednih parlamentarnih izbora. Kroz ovaj deo specijalne emisije Kurir televizije vodi vas Silvija Slamnig, koja će sa eminentnim gostima u studiju analizirati procene rezultata glasanja, kao i potencijalnu postizbornu kombinatoriku, a nešto kasnije i Nikola Topalović, koji će gledaoce informisati o ishodu glasanja, putem grafičkih prikaza.





Gosti u studiju su: 20.00–21.00

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Nebojša Bakarec, član Predsedništva SNS

Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje

Teodora Pešić, Centar za društvenu stabilnost



21.00–22.00

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Predrag Marković, istoričar

Olivera Zekić, bivša predsednica REM-a

Livija Pavićević, funkcionerka SNS



22.00–23.00

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B

Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije

Biljana Šahrimanjan Obradović, politička komentatorka 23.00–00.00

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Bojan Bilbija, urednik lista Politika

Prof. dr Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i ministarka energetike

Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B

Foto: Marko Kranjc