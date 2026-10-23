KOMANDANT SAJ-A ŽMIRIĆ ODGOVORIO VULEVIĆU: Nema potrebe da nas bilo ko podseća šta su naše dužnosti, obaveze i profesionalni zadaci
- Komandant SAJ-a Igor Žmirić poručio je da nema potrebe da bivši komandant Spasoje Vulević podseća pripadnike jedinice na njihove dužnosti i zadatke.
- Žmirić je istakao da SAJ radi isključivo po Ustavu i zakonima Srbije, uz cilj očuvanja mira, stabilnosti i bezbednosti građana.
Komandant Specijalne antiterorističke jedinice pukovnik policije Igor Žmirić izjavio je, povodom nedavnih medijskih istupa i apela bivšeg komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića, da nema potrebe da bilo koji pojedinac, a posebno ne Spasoje Vulević, podseća pripadnike SAJ-a šta su njihove dužnosti, obaveze i profesionalni zadaci, budući da oni dobro znaju svoju ulogu u sistemu bezbednosti.
- Kao komandant Specijalne antiterorističke jedinice želim da uputim jasnu i nedvosmislenu poruku građanima Republike Srbije i celokupnoj javnosti.
Ističem da nema potrebe da bilo koji pojedinac, a posebno ne Spasoje Vulević, podseća pripadnike SAJ-a šta su njihove dužnosti, obaveze i profesionalni zadaci. Svi pripadnici ove elitne jedinice su vrhunski profesionalci koji dobro znaju svoju ulogu u sistemu bezbednosti naše države.
Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Srbije svoj rad, svakodnevno postupanje i sve operativne aktivnosti zasniva isključivo na strogom poštovanju Ustava Republike Srbije i važećih zakona.
Naša dužnost je očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti svih građana, i od te misije SAJ nikada neće odstupiti, bez obzira na pokušaje politizacije rada jedinice u javnom prostoru - izjavio je komandant SAJ-a Igor Žmirić.
Kurir.rs