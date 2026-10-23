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I gde su sada svi oni "nezavisni" posmatrači, čuvari demokratije, zaštitnici izbornog procesa i borci za medijske slobode? Gde su CRTA, ODIHR, posmatračka misija EP na čelu sa Andreasom Šiderom i ostala ekipa koja ne propušta priliku da deli lekcije o pravilima, regularnosti izbora i demokratskim standardima?

Muk. Tišina. Ni glasa.

Dok Nova S, N1, Radar, Dojče vele udaraju po Aleksandru Vučićubaš u trenutku kada zbog izborne tišine ne može da odgovori, oni koji bi prvi trebalo da se oglase ćute. I time su rekli sve!

Kada treba brojati nepravilnosti na strani vlasti, tada se drže konferencije, pišu tvitovi, šalju se saopštenja, upozorava se na sve moguće i nemoguće stavke, reflektori su upaljeni, kamere spremne! Ali kada se otvori pitanje brutalnih napada na doskorašnjeg predsednika Srbije u završnici izbornog procesa odjednom nastupa kolektivna amnezija.

Gde su kriterijumi koje tako rado primenjuju na druge? Gde je makar jedna jasna izjava kojim bi upozorili da pravila moraju da važe za sve, bez obzira na to ko je meta, a ko napadač? A meta je Vučić. Uvek pa i sada. A taj Vučić sada, tokom izborne tišine po zakonu ne sme da se oglasi.

A oni koji bi trebalo da reaguju odjednom ne vide šta se dešava.

Ali jasno je. Njima je teško, zapravo nemoguće im je kritikovati Novu S, N1, Radar, Dojče vele (čekamo i ostale) jer bi to bila kritika onih koji su im politički bliski, onih koji su njihovi saveznici. Tada svi principi padaju u vodu, u blato zapravo, jer ti principi su lažni. I to se sada i vidi.

TV N1 jutros je prekršila izbornu tišinu Foto: Printksrin

Nema tu nikakve objektivnosti, nepristrasnosti i zaštite demokratije. To je samo odavno spremljen repertoar za političke potrebe, repertoar koji odgovara samo jednoj, njihovoj strani.Oni mogu da krše sva pravila, pa čak i izborna, jer imaju zeleno svetlo da upotrebe svako oružje protiv Aleksandra Vučića! I u svemu tome drsko se usuđuju da se potpišu kao "nezavisni" i mediji i posmatrači.

I nije im neprijatno. Nije ih sramota. Naprotiv.

Kako bi ih i bilo stid kad su deo iste hobotnice koja udara po Vučiću sa svih strana, koristeći i trenutak u kojem mu je onemogućeno da uzvrati.