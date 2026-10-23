Slušaj vest

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) oglasilo se zvaničnim saopštenjem i potvrdilo da su na televizijama N1 i Nova S uočeni programski sadržaji koji direktno krše zakonske obaveze tokom predizborne tišine

Nova.rs
Portal Nova: Kršenje izborne tišine Foto: Printscreen

- Regulatorno telo za elektronske medije obaveštava da su dana 23. oktobra 2026. godine, u periodu od 07:53 do 07:55 časova i od 08:02 do 08:18 časova (emisija "Probudi se" Nova S), kao i u periodu od 08:03 do 08:04 časova (emisija "Novi dan" - N1) i od 08:21 do 08:22 časova (emisija "Vesti" - N1) u programima televizija N1 i Nova S uočeni sadržaji koji su u suprotnosti sa obavezama u pogledu poštovanja predizborne tišine, i to da se predizborni program ne sme prikazivati 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta- navodi se u saopštenju REM-a 

Ne propustitePolitikaPODNETE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV DVE TELEVIZIJE I JEDNE BANKE ZBOG KRŠENJA IZBORNE TIŠINE Mario Spasić: Poverenje klijenata koriste za slanje izbornih poruka
mario-spasic.jpg
PolitikaUDAR NA VUČIĆA IZ BEZBEDNOG ŠTEKA U LUKSEMBURGU! Garić: REM može samo da utvrdi kršenje zakona N1 i Nove i pokrene prijave, NJIHOVO regulatono telo su STRANCI
Aleksandar Vučić.jpg

Kako je saopštio REM, stručna služba Regulatornog tela za elektronske medije obavestila je urednike navedenih televizija o uočenim sadržajima, ukazujući na obavezu postupanja u skladu sa propisima kojima se uređuje ponašanje pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje, uključujući i poštovanje predizborne tišine. 

- Regulatorno telo za elektronske medije obaveštava da su dana 23. oktobra 2026. godine, u periodu od 07:53 do 07:55 časova i od 08:02 do 08:18 časova (emisija "Probudi se" - Nova S), kao i u periodu od 08:03 do 08:04 časova (emisija "Novi dan" - N1) i od 08:21 do 08:22 časova (emisija "Vesti" - N1) u programima televizija N1 i Nova S uočeni sadržaji koji su u suprotnosti sa obavezama u pogledu poštovanja predizborne tišine, i to da se predizborni program ne sme prikazivati 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta - navodi se u saopštenju.
REM je istakao da će nastaviti da prati programe pružalaca medijskih usluga tokom predizborne tišine i da preduzima zakonom predviđene mere.

01:48
Kršenje izboren tišine na N1 Izvor: Kurir
Ne propustitePolitikaKAD SE UDARA PO VUČIĆU U IZBORNOJ TIŠINI - ĆUTE KO ZALIVENI! Crta, ODIHR, Šider i ostali "nezavisni" posmatrači odjednom dobili KOLEKTIVNU AMNEZIJU
Aleksandar Vučić
PolitikaVRHUNAC POLITIČKE I MEDIJSKE NEČOVEČNOSTI Blokaderska glasila podmuklo sačekala izbornu tišinu za NAJBESTIDNIJI NAPAD na jednog čoveka u istoriji Srbije
Alekandar Vučić 555.jpg
PolitikaUDAR NA VUČIĆA IZ BEZBEDNOG ŠTEKA U LUKSEMBURGU! Garić: REM može samo da utvrdi kršenje zakona N1 i Nove i pokrene prijave, NJIHOVO regulatono telo su STRANCI
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaNIKO NIJE IZNAD ZAKONA, NI NOVA S, NI N1! Ivana Vučićević o brutalnom kršenju izborne tišine: Da se činjenice hitno utvrde i da sve bude sankcionisano
Ivana Vučićević.jpg