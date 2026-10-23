KRŠE IZBORNU TIŠINU I TO PRIZNAJU! Blokaderska Nova S tvrdi da zakon ne zabranjuje uticanje na volju birača?!
Tajkunska Nova S ne samo što krši izbornu tišinu, već to i priznaje.
Nova S je prekršila izbornu tišinu, što je potvrdio i REM, objavljivanjem teksta o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države, a koji je u etar pušten 23. oktobra u 09.12 časova. Cilj objavljivanja tog teksta je nedvosmisleno da, iako protivzakonito, utiče na biračko telo u Srbiji pred predstojeće izbore u nedelju.
Prljav i pokvaren je taj, kao i svi drugi, napadi tajkunskih medija direktno na Aleksandra Vučića jer znaju da, kao čovek koji poštuje zakone, ne može da se brani u vreme izborne tišine.
Pokušavajući da odbrani neodbranjivo, Nova S u tekstu pod naslovom "3 razloga zbog kojih nismo prekršili izbornu tišinu, iako režimski mediji vrište od rane zore" zapravo priznaje da je prekršila zakon.
"Za eventualne prekršaje zakon propisuje kazne. Formulacija da je zabranjeno 'bilo kakvo uticanje na volju birača' potiče iz medijskih optužbi, a ne iz teksta zakona", piše između ostalog u tekstu.
Po njima, dakle, zakon ne brani uticanje na birače za vreme izborne tišine?!
Pametnom, dovoljno...