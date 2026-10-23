Slušaj vest

Tajkunska Nova S ne samo što krši izbornu tišinu, već to i priznaje.

Nova S je prekršila izbornu tišinu, što je potvrdio i REM, objavljivanjem teksta o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države, a koji je u etar pušten 23. oktobra u 09.12 časova. Cilj objavljivanja tog teksta je nedvosmisleno da, iako protivzakonito, utiče na biračko telo u Srbiji pred predstojeće izbore u nedelju.

Prljav i pokvaren je taj, kao i svi drugi, napadi tajkunskih medija direktno na Aleksandra Vučića jer znaju da, kao čovek koji poštuje zakone, ne može da se brani u vreme izborne tišine.

Pokušavajući da odbrani neodbranjivo, Nova S u tekstu pod naslovom "3 razloga zbog kojih nismo prekršili izbornu tišinu, iako režimski mediji vrište od rane zore" zapravo priznaje da je prekršila zakon.

Foto: Printscreen

"Za eventualne prekršaje zakon propisuje kazne. Formulacija da je zabranjeno 'bilo kakvo uticanje na volju birača' potiče iz medijskih optužbi, a ne iz teksta zakona", piše između ostalog u tekstu.

Po njima, dakle, zakon ne brani uticanje na birače za vreme izborne tišine?!