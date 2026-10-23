Neke životne situacije ne možemo da predvidimo, a ponekad je dovoljno da dobijemo pravi savet kako bismo lakše pronašli rešenje. Bilo da je reč o stresu i izazovima u ličnim odnosima, nedoumicama u vezi sa kućnim budžetom ili pitanju na koje je potreban pravni odgovor, podrška stručnjaka može da pomogne da se problemi sagledaju iz drugačijeg ugla i da se lakše pronađe naredni korak. Upravo sa idejom da zaposlenima pruži oslonac i u situacijama koje prevazilaze svakodnevne poslovne obaveze, Lidl Srbija obezbeđuje EAP - Employee Assistance Program, besplatan program podrške dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Ovakav vid podrške pokazuje da briga o zaposlenima u Lidlu ne podrazumeva samo dobre uslove rada, već i razumevanje činjenice da privatne okolnosti, mentalno blagostanje i finansijska sigurnost mogu da utiču na svakodnevni život. Mogućnost da se razgovara sa stručnom osobom, dobije pouzdana informacija ili razjasni nedoumica može da bude važan prvi korak ka rešavanju problema. Upravo zato programi poput EAP-a predstavljaju dodatni oslonac zaposlenima, ne nudeći univerzalna rešenja za sve situacije, već pristup stručnim savetima koji mogu da pomognu u pronalaženju pravog puta.

Niz dodatnih pogodnosti za balans i podršku

Pored EAP programa, Lidl Srbija svim zaposlenima obezbeđuje i privatno zdravstveno osiguranje pod jednakim uslovima za sve pozicije, koje uključuje specijalističke preglede, laboratorijske analize i dijagnostiku. Tu je i godišnji sistematski pregled, kao i niz drugih pogodnosti koje obuhvataju Fitpass sa 45 odsto popusta, podršku porodicama kroz različite pakete i vaučere, poklon kartice i popuste kod partnerskih kompanija, mogućnost dužeg neplaćenog odsustva nakon pet godina staža u Schwarz grupi i rad od kuće za administrativne pozicije.

Sve ove pogodnosti deo su nastojanja kompanije da zaposlenima pruži podršku u različitim životnim situacijama, uz poruku da ne moraju na svaki izazov da odgovore sami.