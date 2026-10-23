Veče će se održati u subotu, 24. oktobra od 19.00 časova u sali restorana Azzaro (Jezero) na Adi Ciganliji u Beogradu.

"Jedinstvena je prilika, da se u velikom broju okupimo i otrgnemo od zaborava zavičaj, uspomene, prijatelje i sve ono što nas veže za našu Peć", kaže dr Goran Bojović, predsednik Zavičajnog kluba Pećanaca u Beogradu.