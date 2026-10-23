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Zavičajni klub Pećanaca u Beogradu i ove godine poziva sve Pećance i prijatelje na tradicionalno druženje "Veče Pećanaca".

Veče će se održati u subotu, 24. oktobra od 19.00 časova u sali restorana Azzaro (Jezero) na Adi Ciganliji u Beogradu.

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Foto: Printskrin

"Jedinstvena je prilika, da se u velikom broju okupimo i otrgnemo od zaborava zavičaj, uspomene, prijatelje i sve ono što nas veže za našu Peć", kaže dr Goran Bojović, predsednik Zavičajnog kluba Pećanaca u Beogradu.

Sva obaveštenja mogu se dobiti na broj 069/1 039 039.

PEĆ U SRCU - SRCE U PEĆI!

Peć Peć u srcu.png
Foto: Printskrin

Kurir.rs

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