Veče će se održati 24. oktobra od 19.00 časova.
Poziv na evociranje uspomena na rodni kraj
VEČE PEĆANACA U SUBOTU U BEOGRADU: Peć u srcu - srce u Peći!
- Zavičajni klub Pećanaca u Beogradu organizuje tradicionalno 'Veče Pećanaca' za Pećance i prijatelje.
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Zavičajni klub Pećanaca u Beogradu i ove godine poziva sve Pećance i prijatelje na tradicionalno druženje "Veče Pećanaca".
Veče će se održati u subotu, 24. oktobra od 19.00 časova u sali restorana Azzaro (Jezero) na Adi Ciganliji u Beogradu.
Foto: Printskrin
"Jedinstvena je prilika, da se u velikom broju okupimo i otrgnemo od zaborava zavičaj, uspomene, prijatelje i sve ono što nas veže za našu Peć", kaže dr Goran Bojović, predsednik Zavičajnog kluba Pećanaca u Beogradu.
Sva obaveštenja mogu se dobiti na broj 069/1 039 039.
PEĆ U SRCU - SRCE U PEĆI!
Foto: Printskrin
Kurir.rs
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