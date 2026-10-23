Slušaj vest

Kada roditelj ne plaća alimentaciju, posledice najčešće ne oseća samo drugi roditelj već, pre svega, dete.

Upravo zbog toga, pre nešto više od godinu dana osnovan je Alimentacioni fond, mehanizam čiji je cilj da dete ne ostane bez novca za izdržavanje samo zato što roditelj koji je na to obavezan ne izvršava svoju zakonsku dužnost.

Prema najnovijim zvaničnim podacima, doneto je 730 rešenja kojima je obuhvaćeno 1.070 korisnika, dok je ukupan iznos isplaćenih sredstava dostigao 82.083.958,35 dinara.

Sredstva stižu do sve više dece

Samo od kraja septembra doneto je 39 novih rešenja, broj dece obuhvaćene ovom merom povećan je za 47, a isplate su uvećane za više od 9,6 miliona dinara. Ovi podaci pokazuju da se krug korisnika Alimentacionog fonda neprekidno širi i da sredstva stižu do sve više dece koja imaju zakonsko pravo na izdržavanje.

Od ukupnog broja donetih rešenja, 588 se odnosi na zahteve majki, 95 na zahteve očeva, dok je 47 rešenja doneto za punoletne korisnike koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Alimentacioni fond formiran je kao budžetski fond, a njegovo osnivanje zasnovano je na Zakonu o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda. Ideja je da se detetu obezbedi privremeno izdržavanje u situacijama kada roditelj ili drugi srodnik ne plaća alimentaciju utvrđenu izvršnom ispravom, a prinudna naplata nije moguća jer dužnik nema imovinu ili je potrebno vreme da se potraživanje naplati iz njegove imovine.

Suština je, dakle, da dete ne mora da čeka da se dugotrajni postupak prinudne naplate završi kako bi dobilo sredstva za izdržavanje.

Za godinu dana 959 dece dobilo novac

Prva godina rada pokazala je da je potreba za ovakvim mehanizmom velika. Tokom prve godine doneta su 643 rešenja, dok je sredstva dobilo ukupno 959 dece. Za njihove potrebe isplaćeno je više od 63 miliona dinara.

Ko ima pravo na sredstva iz Alimentacionog fonda?

Pravo na privremeno izdržavanje iz Alimentacionog fonda ima svako maloletno dete, kao i punoletno dete na redovnom školovanju do navršenih 26 godina, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima status izvršnog poverioca jer dužnik ne plaća alimentaciju.

Foto: Profimedia

Preduslov je da postoji pravosnažna i izvršna sudska presuda kojom je utvrđena obaveza drugog roditelja da plaća alimentaciju i u kom iznosu. Bez presude i pokrenutog izvršnog postupka, fond se ne aktivira, jer sistem prvo mora da potvrdi da je roditelj zaista prestao da izvršava zakonsku obavezu, ne samo da postoji spor o iznosu.

Kada se fond aktivira

Fond se aktivira kada javni izvršitelj, u okviru već pokrenutog izvršnog postupka, utvrdi da roditelj koji treba da plaća alimentaciju nema sredstva ili imovinu iz koje bi se dug mogao naplatiti, i da neplaćanje traje najmanje dva meseca.

U tom trenutku, javni izvršitelj obaveštava nadležno ministarstvo, a staratelj deteta se izjašnjava da li želi da ostvari pravo na isplatu iz fonda. Ako je odgovor da, izvršitelj prosleđuje predmet Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, koje donosi rešenje i pokreće isplatu.

Foto: Shutterstock

Kako se pokreće postupak?

Ne postoji poseban formular koji sam staratelj popunjava da bi "prijavio" neplaćanje alimentacije Alimentacionom fondu. Umesto toga, javni izvršitelj koji već vodi izvršni postupak je taj koji pokreće proces prosleđivanja predmeta ministarstvu, pošto utvrdi da su uslovi ispunjeni.