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Piše: Rajko Nedić VIII/6 (generacija 1987)

Osnovna škola "20. oktobar" u novobeogradskom Bloku 70 obeležila je zlatni jubilej - 50 godina uspešnog rada i postojanja. Na prigodnoj svečanosti održanoj u svečanoj sali škole, govorilo se o bogatoj istoriji ove ustanove kroz koju je prošlo na hiljade đaka.

Svetionik kulture i pismenosti

-Zajedno obeležavamo zlatni jubilej - Pola veka nije samo broj u letopisu, to je pedeset generacija koje su kroz ove hodnike prošle na svom putu ka svetu odraslih, ostavljajući ovde svoje prve snove, ljubavi, dečje radosti i trajna prijateljstva. Kada je pre tačno 50 godina naša škola otvorila svoja vrata, započeli smo jednu lepu priču. Kroz naše učionice prošla su pokolenja i pokolenja. Istorija naše škole je hronika o kontinuiranom razvoju, modernizaciji i prilagodavanju novim vremenima, ali uz čvrsto čuvanje onih pravih, tradicionalnih vrednosti. Od samih početaka do danas, OŠ "20. oktobar" bila je i ostala svetionik pismenosti, kulture i humanosti u našoj zajednici - navodi se u pozdravnom govoru povodom 50 godina rada škole i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Vredan jubilej novobeogradske škole Foto: Kurir

Prva škola sa bazenom

-Naša priča počela je sada već daleke 1976. godine u Bloku 70. U to vreme bila je najveća škola u SFR Jugoslaviji i prva osnovna škola sa izgrađenim zatvorenim bazenom. Škola je s ponosom ponela ime po danu oslobođenja našeg glavnog grada u Drugom svetskom ratu, postavši od samih početaka simbol zajedništva, slobode i napretka. U srcu Novog Beograda, naša škola se razvijala uporedo sa svojim okruženjem, izrastajući u jednu od najvećih, najsavremenijih i najvažnijih obrazovnih ustanova u našoj zajednici. Da je naša škola oduvek bila rasadnik talenata, dokazuju upravo oni koji su u njoj napravili svoje prve korake ka uspehu. Sa ponosom ističemo da su klupe ove škole delili danas znameniti naučnici, umetnici, vrhunski lekari, profesori i uspešni sportisti koji s ponosom ističu gde su stekli svoja prva znanja. Oni su najbolji dokaz da se među ovim zidovima nikada nije učilo samo za ocenu, već za život.

Sportisti, glumci, naučnici...

- Medu njima su košarkaš Nemanja Bjelica, fudbaleri Ivan Adžić, Petar Puača, glumci Isidora Minić, Sandra Bugarski i Đorđe Kadijević, Igor Salom, fizičar, naš Uroš Petrović, jedan od najpopularnijih i najvoljenijih domaćih pisaca za decu, majstor zagonetki i koautor NTC sistema učenja... Naši učenici i danas nastavljaju tu svetlu tradiciju. Svake godine se sa republičkih i međunarodnih takmičenja vraćaju sa zlatnim medaljama i priznanjima - kako iz matematike, fizike i jezika, tako i sa sportskih terena i umetnickih konkursa. Vaši uspesi su naše najveće odlikovanje i najlepša razglednica koju naša škola šalje u svet. Značaj OŠ "20. oktobar" prevazilazi same nastavne planove i programe. Škola nije samo zgrada: ona je živi organizam, porodica koju čine posvećeni nastavnici, vredni učenici i roditelji koji nam veruju i koji nam evo već pet decenija poveravaju najvrednije što imaju. Učenje kod nas nije samo usvajanje činjenica - to je razvijanje kritičkog mišljenja, empatije, prijateljstva i solidarnosti. Učimo decu kako da budu dobri ljudi, jer je to vrhovno znanje.

03:55 Jubilej za ponos: OŠ "20. oktobar" obeležio pola veka Izvor: Kurir

Ostavili neizbrisiv trag

-Zato moramo pomenuti i neke nastavnike i saradnike koji su ostavili neizbrisiv trag na generacije mladih ljudi. To su svakako Ljuba Ilić, Branko Kosovac, Jovan Čuković, Mileta Pivljanin, Jasmina Marić. Učiteljice: Jelisava, Sena Bikić, Borka Šešlak, Rada Višić, Tomislava Paštar, Anđelka, Dana, Rosa, Milijana, Katica Šoškić, Jelica, Taša, Ljilja, Goga, Sanja Janjić, Natalija, Nataša, Irena Vulović, Marija Lučić, Agneza Evica, Stanislav, Vera Bjelaković, Olga Bliznaković. Nastavnici: Aca Janjić, Vlada Petrović, Snežana Petrov, Boba, Ljuba, Mimoza, Goca Radović, Staniša, Nikoleta, Mazalica i Peđa, Stojanka, Vera Vasić, Mira Busančić, Koviljka Avramović, Zaga, Planinka, Katarina Gogić, Radinka, Vera Aćimovic, Ljilja Luković, Bora Stanojlović, Josica, Anđelija Kovačević...

Đaci postali učitelji

-Tu su i bračni parovi od kojih su neki i započeli ljubav baš ovde: Mira i Zoran Jerinić, Vesna i Miša Ždrnja, Lidija i Dragiša Vrbić, Milena i Bane Nedeljković, Dragan i Maja Avramović. Među kolegama su i đaci ove škole, ponosni na ovu zgradu, a mi preponosni zbog njih: Maja Pucarević, Bilja Jakovljević, Ružica, Marija i Tamara Jovanović, Rada Rakovac, Ivana Opačić, Emilija Nedić, Violeta, Jelena Panić, Ivana Radulović, Andrijana, Stefan Todorović. Mnogi od nas su svoju decu sa ponosom slali i šalju u ovu školu - danas u ovim klupama sede i deca naših nekadašnjih učenika. Prenosimo ljubav i tradiciju kroz generacije, brinemo i gradimo sa roditeljima, čuvamo i podržavamo sa bakama i dekama, učimo i nadogradujemo sebe sa našim dacima, našom decom.

-Zahvaljujemo se svima koji su sebe ugradili u ovih 50 godina: bivšim i sadašnjim kolegama na trudu i ljubavi, roditeljima na podršci, a lokalnoj zajednici na saradnji, članovima Saveta roditelja i Školskog odbora na razumevanju i podršci. Pred nama je nova stranica istorije. Sigurni smo da ćemo je pisati još većim uspesima, inovacijama i zajedništvom, a da će naši daci sa ponosom govoriti "I ja sam išao u "20.oktobar".

Potpisnik ovih redova: I ja sam išao u "20.oktobar"!

Bogata istorija: Rekordnih 70 odeljenja i 2.400 đaka Ova škola u sastavu ima tri zdanja sa ukupnom površinom od 7.500 kvadratnih metara na dva hektara. Svojevremeno je imala i rekordnih 70 odeljenja sa po 35 učenika, odnosno oko 2.400 đaka, a i danas je jedna od najvećih škola u Srbiji. OŠ "20. oktobar" ima 32 učionice, dve fiskulturne sale, malu i veliku, košarkaške terene, balon za fudbal, zatvoreni bazen...