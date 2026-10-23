Slušaj vest

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na današnjoj sednici još šest izbornih lista za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Proglašene su liste: "Češka lista" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, izborna lista "Ujedinjeni Bošnjaci" Samir Tandir za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, izborna lista "Česi pobeđuju" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine.

Republička izborna komisija je proglasila i izbornu listu "Makedonci u Srbiji" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, izbornu listu "Dragoljub Malović Jedinstveni" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine, kao i izbornu listu "Makedonci zajedno" za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine.

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina zakazani su za 8. novembar.

Ne propustitePolitikaREM ZVANIČNO POTVRDIO! N1 i Nova S prekršili izbornu tišinu, stručna služba obavestila urednike televizija
REM You Tube.jpg
PolitikaKAD SE UDARA PO VUČIĆU U IZBORNOJ TIŠINI - ĆUTE KO ZALIVENI! Crta, ODIHR, Šider i ostali "nezavisni" posmatrači odjednom dobili KOLEKTIVNU AMNEZIJU
Aleksandar Vučić
PolitikaKOMANDANT SAJ-A ŽMIRIĆ ODGOVORIO VULEVIĆU: Nema potrebe da nas bilo ko podseća šta su naše dužnosti, obaveze i profesionalni zadaci
758026_tan2026-10-2312233262-5_f.jpg
PolitikaVRHUNAC POLITIČKE I MEDIJSKE NEČOVEČNOSTI Blokaderska glasila podmuklo sačekala izbornu tišinu za NAJBESTIDNIJI NAPAD na jednog čoveka u istoriji Srbije
Alekandar Vučić 555.jpg