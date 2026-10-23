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Vlada Crne Gore prihvatila je dva od osam zahteva koje je Hrvatska poslala državama članica Evropske unije u kojem je predstavila svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom: promenila je ime gradskog bazena u Kotoru koji je poslednjih pet godina nosio ime vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića i odobrila spomen-ploču hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj. Time je Vlada Crne Gore zvanično dala pravni legitimitet ovom spomen-obeležju i prihvatila odgovornost za dešavanja iz 1991. godine.

Na hrvatskoj listi su obeštećenje hrvatskih državljana zatočenih u Morinju, trajno očuvanje spomen-ploče na mestu nekadašnjeg logora, promena imena kotorskog bazena, informacije o 14 nestalih hrvatskih državljana, procesuiranje ratnih zločina uključujući komandnu odgovornost, rešavanje imovinskih zahteva hrvatskih porodica u Crnoj Gori, povrat školskog broda "Jadran" i rešavanje graničnog spora.

Hrvatska je, naravno, pozdravila ove poteze kao korak u dobrom pravcu, ali je jasno poručila da to nije dovoljno i da očekuje potpunu realizaciju svih preostalih zahteva pre završetka pristupnih pregovora sa EU.

"Crvena Hrvatska"

Povodom te odluke Vlade susedne države oglasio se lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević koji je istakao da je time Crna Gora kapitulirala pred Hrvatskom i postala njena filijala zvana Crvena Hrvatska.

Milan Knežević Foto: Printscreen Instagram

- Crna Gora je prihvatila prvi od dva 'uvjeta', što bi rekao Andrej Plenković, a to je da promeni ime bazenu u Kotoru koji je bio nazvan po slavnom crnogorskom i jugoslovenskom vaterpolisti Zoranu Džimiju Gopčeviću i da zaštiti ploču u Morinju na kojoj piše da je u toku velikosrpske agresije na Hrvatsku ovde bio logor u kojem su mučeni i ubijani hrvatski građani i vojnici - naveo je Knežević.

On je dodao da su tako u Crnoj Gori još jednom "otvorili Jasenovac, iskopali Korićku i Jadovnu jamu, otvorili smo Donju Gradinu, pokrenuli smo zbegove, progone i pogrom".

- Opet smo masakrirali Vukašina iz Klepaca, zapalili 700 Srba u crkvi u Glini, opet smo blagoslovili i pozdravili 'Bljesak' i 'Oluju', opet smo otvorili Žutu kuću i ponizili našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. I što je najgore, ponovo smo izdali Srbiju i izdali smo sami sebe. Ili što bi rekao veliki pjesnik 'moja Crna i sve crnja Goro nema većeg besmisla i žrtve nego tvoje za zavjet zaludnji, strašno li je što te više nema, a strašnije što i sad postoji' - poručio je Knežević.

Poltronska politika

Lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković izjavio je za Kurir da je odluka Crne Gore novi ekser u dostojanstvo te države.

- Smatram da je odluka Crne Gore da legalizuje ploču u sabirnom centru Morinj gde ni jedan Hrvat nije izgubio svoj život, niti je bio mučen, niti je bio povređen i odluka da se promeni naziv bazena u Kotoru, zapravo novi ekser u dostojanstvo Crne Gore. Ovde više nije reč samo o ponižavanju srpskog naroda u Crnoj Gori od strane naše vlasti, već se sad radi o ponižavanju Crne Gore i svih njenih građana. Kako je moguće da se u Crnoj Gori više pitaju hrvatski ministri i premijer, nego što se to pitaju crnogorski ministri na čelu sa Milojkom Spajićem? - pitao je Dajković.

Vladislav Dajković, lider Slobodne Crne Gore Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, ta snishodljiva, inferiorna, poltronska politika je očito imanentna crnogorskim vladama proteklih šest godina, više nego vladama u vreme Mila Đukanovića.

- Čak je i on imao više dostojanstva nego što ga ima Milojko Spajić. Ali ono što posebno boli jeste činjenica da su svemu tome saučesnici i predstavnici srpskog naroda u aktuelnoj Vladi, na čelu sa predsednikom Skupštine Andrijom Mandićem, koga više ne može niko da prepozna. I ja predlažem da možda baš gospodin Mandić zajedno sa svojim ministrima podnese predlog da se taj bazen nazove Franju Tuđman. To bi bilo iskrenije, poštenije i ljudskije, nego da se kriju iza imena slavnog srpskog pesnika, vladike, književnika Petra Drugog Petrovića Njegoša, koji sa bazenom u Kotoru nije imao nikakve veze, osim ako ne žele da aludiraju na to da je skakao lastu sa Lovćena u kotorski bazen - kazao je Dajković.

Istoričar Aleksandar M. Gajić kaže za Kurir da takvo postupanje Crne Gore takođe predstavlja političku kapitulaciju.

- Kada vlast prihvata da joj susedna država uslovljava evropski put odlukama o istorijskom pamćenju i državnim simbolima, opravdano postavljamo pitanje: gde je granica tog popuštanja i šta ce sutra biti sledeći zahtev? Posebno je neprihvatljivo da cenu takve politike plaćaju srpski narod u Crnoj Gori i njegovo istorijsko dostojanstvo - rekao je Gajić.

Aleksandar M. Gajić Foto: Kurir Televizija