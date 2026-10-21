"CRNA GORA JE KAPITULIRALA PRED HRVATSKOM, POSTALA JE PODRAVKA!" Milan Knežević: Ponovo smo izdali Srbiju i sami sebe (VIDEO)
Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević poručio je, povodom odluke Vlade Crne Gore da promeni naziv bazena u Kotoru i legalizuje naknadno spornu spomen-ploču u Morinju, da je Crna Gora kapitulirala pred Hrvatskom i postala njena filijala zvana "Crvena Hrvatska".
Knežević je sinoć bio na predizbornoj tribini liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu, gde je istakao da je to sramota za svakog Srbina i Crnogorca.
- Da je sreće ja bih večeras trebao da pozdravim Srpsku Atinu od Srpske Sparte. Na sreću, Srpska Atina je ostala ono što je uvijek bila, a Srpska Sparta je od danas postala Podravka. Nažalost, Crna Gora koju sam napustio pre nekoliko dana, danas je kapitulirala pred Hrvatskom i prihvatila prvi od dva 'uvjeta', što bi rekao Andrej Plenković, a to je da promeni ime bazenu u Kotoru koji je bio nazvan po slavnom crnogorskom i jugoslovenskom vaterpolisti Zoranu Džimiju Gopčeviću i da zaštiti ploču u Morinju na kojoj piše da je u toku velikosrpske agresije na Hrvatsku ovde bio logor u kojem su mučeni i ubijani hrvatski građani i vojnici - naveo je Knežević.
On je dodao da su tako u Crnoj Gori još jednom "otvorili Jasenovac, iskopali Korićku i Jadovnu jamu, otvorili smo Donju Gradinu, pokrenuli smo zbegove, progone i pogrom"
- Opet smo masakrirali Vukašina iz Klepaca, zapalili 700 Srba u crkvi u Glini, opet smo blagoslovili i pozdravili 'Bljesak' i 'Oluju', opet smo otvorili Žutu kuću i ponizili našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. I što je najgore, ponovo smo izdali Srbiju i izdali smo sami sebe. Ili što bi rekao veliki pjesnik 'moja Crna i sve crnja Goro nema većeg besmisla i žrtve nego tvoje za zavjet zaludnji, strašno li je što te više nema, a strašnije što i sad postojiš' - rekao je Knežević.
On je istakao da u Morinju nije stradao nijedan Hrvat.
- Po prstu nije udaren, niti mu je naneseno bilo kakvo zlo, ali je ova izdajnička vlada na čelu sa Milojkom Spajićem, za kojeg su me uveravali da je najveći Srbin u Crnoj Gori jer se zove Milojko, prihvatila da isplati ratnu odštetu od 17 miliona evra za nepostojeće žrtve i Zakonom o obeležjima zaštiti falsifikat da se tamo desila veloksrpska agresija, iako je Milo Đukanović pozivao i Srbe i Crnogorce da 90-ih godina brane Ustav SFRJ od povampirenih ustaških hordi, iako je govorio da je zamrzeo šah zbog (hrvatske) šahovnicei da ćemo se jednom za svagda obračunati sa priučenim boljševićkim kartografima koji su napravili granice u kojima Dubrovnik nije srpski grad - kazao je, između ostalog, Knežević.