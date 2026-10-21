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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević poručio je, povodom odluke Vlade Crne Gore da promeni naziv bazena u Kotoru i legalizuje naknadno spornu spomen-ploču u Morinju, da je Crna Gora kapitulirala pred Hrvatskom i postala njena filijala zvana "Crvena Hrvatska".

Knežević je sinoć bio na predizbornoj tribini liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu, gde je istakao da je to sramota za svakog Srbina i Crnogorca.

- Da je sreće ja bih večeras trebao da pozdravim Srpsku Atinu od Srpske Sparte. Na sreću, Srpska Atina je ostala ono što je uvijek bila, a Srpska Sparta je od danas postala Podravka. Nažalost, Crna Gora koju sam napustio pre nekoliko dana, danas je kapitulirala pred Hrvatskom i prihvatila prvi od dva 'uvjeta', što bi rekao Andrej Plenković, a to je da promeni ime bazenu u Kotoru koji je bio nazvan po slavnom crnogorskom i jugoslovenskom vaterpolisti Zoranu Džimiju Gopčeviću i da zaštiti ploču u Morinju na kojoj piše da je u toku velikosrpske agresije na Hrvatsku ovde bio logor u kojem su mučeni i ubijani hrvatski građani i vojnici - naveo je Knežević.

Milan Knežević u Novom Sadu Foto: Facebook DNP

On je dodao da su tako u Crnoj Gori još jednom "otvorili Jasenovac, iskopali Korićku i Jadovnu jamu, otvorili smo Donju Gradinu, pokrenuli smo zbegove, progone i pogrom"

- Opet smo masakrirali Vukašina iz Klepaca, zapalili 700 Srba u crkvi u Glini, opet smo blagoslovili i pozdravili 'Bljesak' i 'Oluju', opet smo otvorili Žutu kuću i ponizili našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. I što je najgore, ponovo smo izdali Srbiju i izdali smo sami sebe. Ili što bi rekao veliki pjesnik 'moja Crna i sve crnja Goro nema većeg besmisla i žrtve nego tvoje za zavjet zaludnji, strašno li je što te više nema, a strašnije što i sad postojiš' - rekao je Knežević.

On je istakao da u Morinju nije stradao nijedan Hrvat.