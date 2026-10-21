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Za izbor narodnih poslanika Skupštine Republike Srbije koji će se obaviti 25. oktobra u jedinstveni birački spisak Grada Vranja upisano je ukupno 66.439 birača, od tog broja za opštinu Vranje 58.652 I za opštinu Vranjska Banja 7.787 birača.

Ukupan broj biračkih mesta za Grad Vranje je 113, u opštini Vranje 92, a u opštini Vranjska Banja 21 biračko mesto.

“U ovoj fazi sprovođenja radnji za izborni dan važno je reći da smo izvršili primopredaju izbornog materijala između Republičke izborne komisije i Gradske izborne komisije, a da će nakon razvrstavanja, birački materijal biti predat biračkim odborima, 23. oktobra počev od 8 časova ujutru pa sve do podele biračkog materijala”, istakao je Novica Stanisavljević predsednik GIK u Vranju.

On je napomenuo da svi birači koji nisu u mogućnosti da 25. oktobra na zborni dan dođu na svoje biračko mesto i glasaju, postoji mogućnost da ti birači glasaju van biračkog mesta.

Foto: Kurir.rs/T.S.

“Na taj način što će se prijaviti putem telefona 017412-196 Gradskoj izbornoj komisiji I to od sutra 22. oktobra, pa sve do 11 časova na izborni dan, 25.oktobra 2026. godine. Takođe birači koji nisu u mogućnosti da glasaju na svom biračkom mestu mogu da se prijave I biračkim odborima u vremenu od 7 do 11 časova. Ta informacija je istaknuta i na sajtu Grada Vranja, a I na web prezentaciji RIK-a”, rekao je na konferenciji za medije Novica Stanisavljević, predsednik GIK.

Stanisavljević je objasnio da se radi o biračima koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto zbog bolesti, starosti i usled invaliditeta.

“To je dakle praksa koju radimo već dugo. Što se tiče izlaznosti, RIK je doneo odluku da se izlaznost prati na 13 biračkih mesta na teritoriji Grada Vranja. Radi se o biračkim mestima sa najvećim brojem birača.

Presek se radi od 10 časova pa sve do 18 časova. Imaćemo konferenciju na izborni dan I izvestiću vas o tome kakav je presek, kakva je izlaznost I na kojim biračkim mestima”.

Broj birača u odnosu na prošle izbore se promenio, naveo je Stanisavljević. “Manji je broj birača. Na poslednjim izborima je bilo nešto više od 68.000, a sada imamo 66.439. birača, što je pad negde za 2.000 birača”.

GIK nadležna je da sprovodi izbore samo za Grad Vranje. Što se tiče glasanja birača sa Kosova I Metohije, Gradska uprava

obezbedila je 10 biračkih mesta. GIK Grada Vranja ne učestvuje u sprovođenju tih izbora, napomenuo je Novica Stanisavljević predsednik GIK u Vranju.