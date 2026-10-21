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Član Predsedništva Srpske napredne stranke i gradski menadžer Miroslav Čučković saopštio je danas da je jedina garancija da ćemo posle 50 godina od prve inicijative imati konačno izgrađen metro u Beogradu- Aleksandar Vučić premijer!

U kratkoj objavi na društvenoj mreži Iks koju prati video snimak sa gradilišta on je poručio:

- Beograd čeka krticu, metro se gradi!

Direktor preduzeća "Beogradski metro i voz" Andreja Mladenović rekao je ranije da su delovi "krtice" odnosno TBM-a (Tunnel boring machine) za gradnju metroa počeli da stižu u Beograd.

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