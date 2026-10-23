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Srbija je u utorak na sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj radu Unmika maksimalno poremetila plan Prištine da se pod tepih stave srpske žrtve i da se sakrije istina o masovnim i brutalnim zločinima OVK na Kosovu i Metohiji. Srpska delegacija je, takođe, ogolila i teror Aljbina Kurtija koji i dalje traje nad Srbima, što se ogleda u činjenici da je Milorad Đoković iz okoline Peći osuđen na deset godina zatvora za navodni ratni zločin.

Uravnotežen izveštaj

Diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da je to bilo primetno u izveštaju generalnog sekretara, u nastupu predstavnika UNMIK-a, ali i u kritikama čak i nekih stalnih članica Saveta bezbednosti koje inače imaju rezerve kad je u pitanju nastup Srbije. On dodaje da je to pokazatelj da se menja klima prema Srbiji i da argumenti naše zemlje dobijaju na težini i značaju, zbog čega ih u narednom periodu treba još više isticati i koristiti.

Milivojević je naveo da su SAD i Velika Britanija ponovo pokušale da otvore pitanje suspenzije UNMIK-a, ali da do toga nije došlo. On smatra da se međunarodna atmosfera postepeno menja i da su pritisci i reakcije drugih učesnika na sednici ovoga puta bili slabiji nego ranije.

Zoran Milivojević karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

- Posle dužeg vremena, u izveštaju šefa UNMIK-a kritikovana je represija nad Srbima i njihovim institucijama. Taj izveštaj je bio uravnoteženiji i pozitivniji nego prethodni, uz kritički osvrt na postupke prištinskih vlasti, kako u odnosu na Specijalizovana veća, tako i u pogledu odnosa prema srpskom narodu. Srbija kroz pojačanu diplomatsku aktivnost mora da drži pitanje Kosova i Metohije visoko na međunarodnoj agendi i da insistira na poštovanju Rezolucije 1244, kao i da pravdu za srpske žrtve učini delom međunarodne agende -zaključio je Milivojević.

Nema Srba povratnika

Na sednici je upozoreno da privremene prištinske institucije opstruišu glasanje Srba sa KiM na predstojećim izborima za Skupštinu Srbije zabranom otvaranja biračkih mesta Srbima u njihovim sredinama, uprkos činjenici da je OEBS u prošlosti uspešno pomagao takvo glasanje.

- To je jedan od primera u kojoj meri privremene institucije na Kosovu i Metohiji odudaraju od onoga što je vladavina prava, što su norme i standardi civilizovanog sveta i demokratskog sveta u celini - naglašava Milivojević.