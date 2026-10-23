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Legendarni glumac, muzičar i reditelj Nikola Pejaković izgovorio je reči koje opisuju suštinu patriotizma, ali i ukazuju na značaj ličnih uverenja i vrednosti koje čovek bira da brani.

Pejaković je skrenuo pažnju na suštinsku kontradiktornost onih koji svoje stavove grade kroz osudu drugih, dok istovremeno podržavaju ljude čije se ideje, prema njegovim rečima, kose sa vrednostima koje smatraju važnim.

- Aj pusti sad mene, evo ja sam pokvarenjak, ali šta ti radiš tamo? Šta ti radiš na strani onih koji napadaju crkvu, koji bi od crkava pravili disko klubove, koji bi odvajali Vojvodinu, koji pljuju Svetog vladiku Nikolaja? Otkud ti, bre, na toj strani? – poručio je Pejaković.

Posebno snažno odjekuju njegove reči o tome sa kim neko bira da bude u istoj koloni i da li se vrednosti koje zastupa zaista poklapaju sa onima koje podržava.

- Šta ti radiš u istom vozu i u istoj koloni sa čovekom koji bi da proganja, da tuče, da naša tela plivaju Savom? Otkud ti, brate, tamo? – upitao je glumac.

Stvar je jasna. Patriotizam nije samo deklarativno izjašnjavanje, već i pitanje vrednosti, pripadnosti i spremnosti da se stane iza onoga u šta se veruje.