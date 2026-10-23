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Pre Alimentacionog fonda je bilo nula dinara, a sad vidim da neko misli na moju decu kad već ne misli tata, reči su kojima opisuje značaj Alimentacionog fonda Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, koja se godinama borila da naplati alimentaciju od bivšeg supruga za dva sina, od kojih jedan ima autizam.

U razgovoru za Kurir rekla je da poznaje mnogo majki koje prolaze kroz isto sa čime se i ona susrela u iščekivanju alimentacije, koja bi trebalo da bude roditeljska obaveza, a ne pitanje dobre volje.

Jelenina dva sina iz prvog braka primala su novac od oca samo u početku, ali već dugo ne dobijaju ništa.

Foto: Privatna arhiva

Čim je prošle godine osnovan Alimentacioni fond, s Jelenom je kontaktirao advokat.

Godinama nije primala alimentaciju

- Odgovorila sam potvrdno da želim da ostvarim pravo na sredstva iz Alimentacionog fonda. Svakog meseca primam 55.000 dinara za dvoje dece, što je maksimalan iznos koji se isplaćuje. Alimentacija koju njihov otac treba da plaća je inače veća. Skoro osam godina nismo u braku, godinama ne primam alimentaciju. Bivši suprug se žalio na prvu presudu, a potom i na drugu. To se oduži kad su sudovi u pitanju - ispričala je Jelena nedavno za Kurir.

Kako je navela, sredstva iz Alimentacionog fonda su novac koji njena deca dobijaju, a koji im pripada po zakonu.

Jelena Radanović Foto: Printscreen/Instagram

- Meni to mnogo znači. Poznajem veliki broj majki, naročito samohranih majki koje imaju decu sa autizmom, a očevi su našli način da ne plaćaju alimentaciju. Sigurna sam da njima ovaj fond znači i više nego meni. Ja sam sad u drugom braku, ali te majke koje poznajem nisu - ističe naša sagovornica.

Jednostavna procedura

Radanovićeva savetuje majkama koje imaju pravo na alimentaciju da se obrate Alimentacionom fondu, navodeći da je procedura jednostavna, da se brzo završava i da je ona pomoć počela da prima ubrzo nakon što je njen advokat podneo zahtev.

Istovremeno, apelovala je na očeve da ne izbegavaju plaćanje alimentacije, podsećajući da je izdržavanje dece njihova roditeljska obaveza.