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Dok se izborna tišina smatra jednim od ključnih mehanizama za sprečavanje političke promocije uoči glasanja, pojedini mediji našli su se na meti optužbi da su je prekršili objavljivanjem sadržaja o Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici i Srpskoj naprednoj stranci. Na udaru kritika našli su se televizija N1 i portal Nova.rs, dok se istovremeno postavlja pitanje zašto se Crta, ODIHR i REM još nisu oglasili ovim povodom.

Gost koji je analizirao ovu temu za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji bio je Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

- Znate koliko su oni zlonamerni. Ako vi sada objavite da su oni prekršili izbornu tišinu, možda će oni teretiti vas da ste je vi prekršili. Kod njih je sve po principu da mogu da rade i čine apsolutno šta god hoće. Pratio sam taj medij jutros, pre nego što sam došao u studio. Dakle, oni celo jutro krše izbornu tišinu. Mi smo izbornu tišinu prekršili pesmom, jednom lepom srpskom pesmom, koja je utkana u naše živote više od 30 godina, a otpevala ju je Merima Njegomir - rekao je Obrknežev.

Foto: Kurir Televizija

"Ponašaju se kao da smo toliko glupi"

Govoreći o izveštavanju N1 i Nove S, optužio ih je za kršenje izborne tišine i kritikovao način na koji izveštavaju o navodnim pretnjama novinarima „Radara“ i slučajevima povezanim sa špijunskim softverom Pegaz.

- Ali ako govorimo o N1 i Novoj S, obratite pažnju na to šta rade. Oni sada objedinjuju različite teme koje su ranije spominjali i objavljuju priče o navodnim upadima virusa u telefone, o još nekim telefonima i drugim sličnim temama. Pratim to i ne mogu da verujem. Ponašaju se kao da smo toliko ludi i glupi da ne možemo da razumemo ono što čujemo. Kod njih je sve iskrivljeno. U svakom slučaju, biće šta će biti. Iskreno se nadam da će cela država mirisati tom lepotom samog ruzmarina. Video sam da su danas objavljivali priče o tome kako se novinari "Radara" plaše, o navodnim pretnjama njima, kao i o tome da su Pegazom navodno ugroženi telefoni još nekih ljudi. Ali ovo je direktno kršenje izborne tišine. I pazite, nije reč o nečemu što je nekome slučajno promaklo, pa da se posle izvini gledaocima. Oni se nikome ne izvinjavaju - laže on.

Kritikovao je izostanak reakcije nadležnih institucija i posmatračkih misija, ocenjujući da bi eventualni izveštaj, koji bi mogao da stigne tek za osam ili devet meseci, zakasnio da pravovremeno ukaže na navodno kršenje izborne tišine.

- Mnogo toga su učinili što je produbilo podele i doprinelo svemu što se dešavalo na ulicama. Od njih ne treba očekivati izvinjenje, ali zbog ovoga bi neko morao ozbiljno da reaguje. Izveštaj će stići tek za osam ili devet meseci, nakon svih ovih dešavanja. Dok izveštaj stigne, koga će to više zanimati? Ali narod bi trebalo da zna šta se događa. Sećate se da su ranije stalno ukazivali na objave na društvenim mrežama kao na kršenje izborne tišine. To je, na kraju krajeva, i zakonski regulisano. S druge strane, reč "oni" sada koriste deset puta više nego u svim prethodnim izbornim ciklusima. Ali ovde se direktno pominju ime i prezime.

Na pitanje kakvu reakciju očekuje od Crte i ostalih posmatračkih misija, Obrknežev je odgovorio:

- Šta će Crta? Crta je juče podvukla crtu i pokazala da oni mogu da rade šta hoće. Reč je o ozbiljnom novcu. Ovo je bahatost televizije koja sebi dozvoljava da na ovakav način ponovo nekoga napada. Ovo što sam jutros video, zajedno sa prilogom koji ste sada pustili, apsolutno je nedopustivo. Neko mora odmah da reaguje. Ovo zaista ne sme da se dozvoli - za Kurir televiziju, rekao je Obrknežev.

02:12 "CRTA JE PODVUKLA CRTU I POKAZALA DA ONI MOGU DA RADE ŠTA HOĆE!" Obrknežev o navodnom kršenju izborne tišine za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

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