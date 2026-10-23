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Nemanja Rujević, novinar nemačkog medija Dojče vele (Deutsche Welle), šokirao je javnost u Srbiji direktnim mešanjem u izborni proces i to u periodu izborne tišine.

Iako godinama priča o "objektivnom novinarstvu", Rujević je usred izborne tišine skinuo masku i pokazao svoje pravo lice. Na društvenoj mreži "X" objavio je skandalozne instrukcije za glasače, otvoreno agitujući za opciju koju podržavaju strani centri moći.

"Kao neutralan sam, ALI..."

Rujević je svoju objavu započeo licemernom ogradom kakva se retko viđa:

"Meni je, kao novinaru, naravno svejedno ko dobija izbore. Ali kada bih imao svoju stranu, kao što nemam, dakle u teoriji govorim, onda bih danas i sutra radio sledeće..."

Nakon ove providne "teorijske ograde", novinar Dojče velea prešao je na otvoreno instruisanje kako u kafani, među prijateljima i familijom stvarati lažnu sliku da je "stvar gotova" i stvarati pritisak u korist njegovih favorita:

"Pričao bih okolo, gde god, u kafani, familiji, prijateljima, da je stvar gotova i da moji pobeđuju. Da su svi na našoj strani, da samo još treba glasati i to je to. Da će ovi drugi da pobegnu u mišje rupe. Da je stvar rešena i da su samo tehnikalije u pitanju i da mora da se glasa."

Strano mešanje i nikad prljavija manipulacija

Da bezobrazluk bude veći, Rujević se nije zaustavio na kafanskom lobiranju, već je navodio građane da vrše pritisak čak i na sopstvene babe i najstarije članove porodice, kako bi ih odvratili od glasanja za drugu stranu:

"Pa nećeš valjda baba da glasaš za gubitnike? Šta će ti to u životu."

Ovakav potez novinara nemačkog medija nije ništa drugo do čisto, kao suza strano mešanje u izborni proces u Srbiji! Pokvareno i uvijeno u formu "šta bi bilo kad bi bilo", Rujević je praktično nacrtao botovsku taktiku za opciju koju strani faktor želi na vlasti.

Sada je više nego jasno – dok se pred kamerama zaklinju u profesionalizam, pojedini novinari inostranih redakcija u Srbiji na terenu deluju kao politički komesari.