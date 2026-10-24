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Teoretičar zavere, novinar i publicista Dejan Lučić još jedan je u nizu onih koji su se uključili u izborni proces i to s ciljem da izazovu paniku kod građana i tako doprinese da se ostvari scenario nasilja na ulicama u izbornom danu.

Lučić je danas uhapšen jer je lažnim tvrdnjama o jezivom scenariju na izborni dan u nedelju hteo da izazove paniku i strah kod građana.

On je na društvenoj mreži "Tik Tok" objavio snimak u kojem, pored ostalog, tvrdi da će "Vučić pokrasti izbore i da će proglasiti pobedu", te da će posle toga više od milion nezadovoljnih građana izaći na ulice, ali da vojska i policija neće reagovati pred tom masom.

Ovaj kontroverzni javni radnik poznat je po verablnim ispadima od kojih su mnogi bili šovinistički, diskriminatroski, uvredljivi i opasni iskazi mržnje. Tako je Lučić zapamćen kao jedan od onih koji su iznosili bolesne tvrdnje da otac Aleksandra Vučića nije zapravo njegov otac.

Jedan od poslednjih ekscesa Lučić je napravio zajedno sa svojom gošćom u podkastu penzionisanom javnom tužiteljkom Jasminom Paunović. Protiv nje i Lučića je podneta krivična prijava zbog sumnje da su 21. jula ove godine u toj emisiji grubo vređali, ponižavali i podstrekavali na mržnju i diskriminaciju članova SNS, tadašnjeg predsednika Srbije i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape.

U krivičnoj prijavi opisano je do detalja šta su Paunovićeva i Lučić pričali. Lučić je, kako se navodi, na početku emisije u svojstvu voditelja rekao da "Srpkinje znaju šta treba da rade, te da treba da uvedu "embargo" muškarcima koji glasaju za "naprednjake"', a u nastavku dodaje "nema one stvari“.

Emisija je nastavljena u istom maniru, iznošenjem niza izjava diskriminišućeg, uvredljivog i ponižavajućeg karaktera, navodi se u prijavi koju je podnela Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP Srbije.

Foto: Printscreen You Tube

Iako je tokom proteklog perioda zdušno branio blokadere, Lučić je u nedavno okrenuo priču i priznao da su se i njemu otvorile oči.

- Nema studenata, na vrhu su 25 ljudi koji su sabraća Dinka Gruhonjićaiz raznoraznih nevladinih organizacija - rekao je Lučić u podkastu Balkan Info.

On je dodao da iza te liste "ne stoje studenti i građani Srbije, već nevladine organizacije i nemačka obaveštajna služba BND. Lučić kaže da je cilj ove grupacije otcepljenje Vojvodine, priznavanje nezavisnosti Kosova i uvođenje sankcija Rusiji, poručivši da je Studentska lista - studentska košulja, a da se unutra nalazi Hitler.

Inače, Dejan Lučić široj javnosti je poznat iz devedesetih godina prošlog veka kao jedan od osnivača Srpskog pokreta obnove i predsednik gradskog odbora SPO, ali ubrzo biva izbačen iz partije, zbog sumnje da je pripadnik Službe državne bezbednosti. Vuk Drašković je upravo u svojoj knjizi "Meta" Lučića okarakterisao kao DB-ovca.

Lučić se javno izjašnjavao da je dugogodišnji prijatelj Jovice Stanišića i Franka Simatovića, koji su bili vrhuška DB-a u najmračnija vremena te službe. Njihovo prijateljstvo traje od perioda studija na Fakultetu političkih nauka, koji su sva trojica završili.

Lučić je kao dugogodišnji prijatelj Stanišića i Simatovića bio svedok na njihovom suđenju u Haškom tribunalu 2011. godine, kada je tvrdio da nikad nije radio za Državnu bezbednost.