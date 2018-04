ZABRINUTI ZBOG EPIDEMIJE: Poslanici u panici zbog pojave malih boginja

Iako je svaki poslednji četvrtak u mesecu rezervisan za premijerku Anu Brnabić i članove njenog kabineta, jer tada u Skupštini Srbije odgovaraju na pitanja parlamentaraca, ta praksa ovog puta nije naišla na pozitivnu reakciju poslanika, upravo zbog bojazni da bi ministri mogli da im donesu virus malih boginja.



Poslanik PUPS Momo Čolaković kaže da je sednicu trebalo odložiti ukoliko su ministri znali da se virus pojavio u zgradi Vlade.

- Ako su to znali, nije bilo u redu da nas ne informišu o tome. Trebalo je da obaveste poslanike, da reaguju, ipak sam ja jedan od starijih poslanika. Izostala je reakcija da se napravi neki plan kako se to ne bi proširilo. Trebalo je preduzeti preventivne mere - ističe Čolaković, dok poslanik SRS Miljan Damjanović kaže da nema prostora za paniku za one koji su vakcinisani.

- Moja deca i ja smo vakcinisani i nije mi jasna ova kampanja protiv vakcinacije. Nenormalno je da se u 21. veku ljudi ne vakcinišu. Što je do nas, ko je bio pametan, zaštitio se - poručio radikal.



Poslanica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić ističe da poslanici opozicije nisu bili u kontaktu s ministrima, već samo oni iz vladajuće koalicije.

- Ako su se male boginje pojavile u Vladi, to je zbog sloma kolektivnog imuniteta nastalog zbog nevakcinisanja - kaže ona:



Ljubiša Stojmirović, poslanik SNS, kaže da je uvek bio za to da se problemi što pre reše.



Epidemija traje mesecima U SRBIJI 4.360 SLUČAJEVA MORBILA

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ objavio je na svom sajtu da je od početka oktobra 2017, zaključno sa 30. martom 2018. na teritoriji Srbije, uključujući i teritoriju u nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica, registrovano ukupno 4.360 slučajeva malih boginja, od kojih su 2.274 laboratorijski potvrđena u Institutu Torlak. Najmlađa obolela osoba je stara 15 dana, a najstarija 71 godinu. Većina obolelih osoba, 95 odsto, nevakcinisana je, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa.

