STEFANOVIĆ: Jesmo pod nadzorom FATF, ali daleko od toga da Srbija učestvuje u pranju novca

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas povodom stavljanja Srbije pod nadzor međunarodne organizacije FATF-a koja se bori s pranjem novca i finansiranja terorizma, da je tačno da Srbija nije ispunila određene standarde.

Ministar je, međutim, ocenio da je Srbija "daleko od toga" da se može nazvati zemljom koja na bilo koji način učestvuje u pranju novca ili finasiranju terorizma.

"Niko ovde nije pokušao da prikrije da Srbija nije tehnički ispunila sve standarde koje FATF-a traži, ali to ne znači da je Srbija na bilo koji način učestvovala u pranju novca i finansiranju terorizma", rekao je Stefanović u Skupštini Srbije tokom rasprave o finansijskim zakonima.

On je kazao da je Srbija pohvaljena zbog delovanja njenih organa bezbednosti, i da je deo koalicije koja se bori protiv terorizma širom sveta.

Pomenuo je i da Srbija ima najviše konačnih pravosnažnih presuda za pranje novca i zaplene imovine u regionu.

On je rekao da postoji prostor da se popravi i uvaže preporuke date Srbiji, te da je uveren da će do juna to i biti učinjeno.

"To nisu primedbe koje onemogućavaju naš sistem da se bori sa korupcijom i pranjem novca, ali svakako će posle ispunjavanja tih primedbi sistem biti još efikasiniji", naveo je Stefanović.

On je kazao i da se razlikuju standardi o evidenciji stvarnog vlasništa i da Srbija to čini kroz Poresku upravu i APR, ali da taj način evidencije nije standard po FATF-i.

Stefanović je kazao i da je bio na sednici FATF-a gde je predstavnik Evropske komisije bio protiv toga da se Srbija stavi pod nadzor.

Ministar je rekao da u odlučivanju ima i politike, ali da je na Srbiji da uvaži preporuke i ispravi primedbe, te da su zakoni o kojima ovih dana raspravlja Skupština Srbije vode tome da Srbija bude efikasnija kako to traži i FATF.

(Kurir.rs/Beta/Foto Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir