MIŠKOVIĆ OTKRIVA ŠOKANTNE DETALJE IZ ODNOSA SA SLOBOM: Dao mi je stan u Beogradu i zvao me za premijera! Mogao je da bude NAJVEĆI, ali desila mu se Mira!

Miroslav Mišković, predsednik „Delte“, otkrio je da mu je svojevremeno, kada je došao u Beograd iz Kruševca, Slobodan Milošević, predsednik SR Jugoslavije, dao stan u elitnom delu Beograda, na Crvenom krstu!



Mišković je u svoj autobiografiji „Ja, tajkun“ naveo da mu je posle uspeha u upravljanju preduzećem „Župa“ ponuđeno mesto u vladi, da je sa Miloševićem pregovarao o svom položaju i da mu je on, pošto je došao u prestonicu, dao - prepustio na korišćenje svoj stan u centru grada. Taj stan je kasnije, kako otkriva u knjizi, Mišković i otkupio. Predsednik „Delte“ još otkriva da mu je Milošević prvo obećao mesto premijera, da bi potom promenio odluku i postavio ga za potpredsednika vlade.

Boris Tadić NEK SE DRŽI PRIJATELJA TOME

Boris Tadić, bivši predsednik Srbije, koga je vlasnik „Delte“ pošteno izrešetao u knjizi, poručio je da Miškovićeve lične impresije o njemu ne bi komentarisao, jer su beznačajne za javnost spram stvari koje navodi o aktuelnoj vlasti! - Naime, Mišković navodi da je, kada je saznao da će biti uhapšen, pozvao „svog velikog prijatelja, tadašnjeg predsednika Tomislava Nikolića“, koji mu je tokom tog razgovora obećao da neće doći do hapšenja, kao i da ga je Vučić uhapsio na osnovu istrage koja je započeta i vođena u vreme mog mandata - naveo je Tadić, kao i da se sada jasno vidi ko je za tajkunizaciju Srbije.



Zvao ga za premijera



- I tako sam došao u Beograd, s namerom i dogovorom da postanem predsednik vlade, a postao sam njen potpredsednik. U poslednjem trenutku, Milošević se predomislio i rešio da na mesto republičkog premijera ostavi Stanka Radmilovića, a meni je ponuđeno mesto potpredsednika vlade. Prihvatio sam, jer mi nije ni bila važna funkcija, već prilika da menjam društveni i ekonomski sistem u Srbiji. Prepustio mi je svoj stan na Crvenom krstu - taj stan sam posle otkupio - i predložio mi da mu pomognem u sastavljanju vlade.



Mišković navodi da je kao potpredsednik vlade od Miloševića dobio poseban zadatak - da Srbiji nađe ekonomskog savetnika koji bi po znanju i ugledu parirao Džefriju Saksu. Izbor je pao na Džefrija Haua, nekadašnjeg ministra finansija u vladi Margaret Tačer, koji je trebalo da ih uputi koji model privatizacije Srbija treba da izabere. Za to bi, otkriva Mišković, dobio godišnju apanažu od 300.000 funti!



Razišli se zbog Mire



Međutim, kada se vratio iz Londona i pokušao da zakaže sastanak s Miloševićem da bi mu saopštio vesti, on ga je odbio.

- Dođem nekako do njega, ali on počne da izbegava razgovor i otkači me. Došao sam u vladu u decembru 1989, a u martu 1990. shvatio sam ko je Sloba. Da je Sloba krenuo u reforme, kao što je meni pričao da hoće, on bi bio najveći reformator istočne Evrope. Ali njemu se desilo nešto drugo: Mira Marković. Strastveno je želela da sačuva socijalizam i društvenu svojinu, tako da je pretvaranje društvenog kapitala u državni i privatni postalo obična farsa.



Poseban tretman O danima provedenim u zatvorskom hajatu SMESTILI ME U SLOBINU ĆELIJU, SVE VREME SU ME SNIMALI

O svom boravku u Centralnom zatvoru, Mišković je napisao: - Dodelili su mi ćeliju u kojoj je bio Slobodan Milošević. Ta ćelija važi za bolju od drugih, jer ima toalet, ali kao ni druge, nema grejanje. Dobro podnosim vrućinu, međutim, mnogo mi smeta hladnoća, pa sam te zime kada su me uhapsili bio bolestan i u jednom trenutku završio u bolnici. Promenili su mi nekoliko cimera za to vreme dok sam bio u pritvoru. Verujem da su vodili računa koga dovode, jer su sve bili zaista pristojni ljudi. Jedan od njih bio je i Jožef Kasa, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara.

Predsednik „Delte“ još navodi da mu je vozač kompanije svakoga dana donosio hranu, a da mu je posteljina za zatvorski krevet, čaršavi i jastučnice, bila doneta od kuće.

