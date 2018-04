OSUDA: Hitna reakcija suda zbog vređanja Aleksandre Jerkov

Pretnje i uvrede koje su poslanici SRS i Vojislav Šešelj uputili koleginici Aleksandri Jerkov iz DS tokom sednice Skupštine Srbije, kada su poručili će joj „razbiti njušku“, psovali je i dobacivali joj da je „ustaška ku*va“, „profuknjča“, „izdajnik“ i „spodoba“, nedopustive su i ne smeju proći nekažnjeno, ocenjuju sagovornici Kurira.

Koordinatorka sigurnih kuća Vesna Stanojević poručuje da se takvom nasilničkom ponašanju mora stati na put.



Po službenoj dužnosti



- Odakle im pravo da tako prete i vređaju?! To je krivično delo. Preko ovoga ne sme da se pređe. Kakva se poruka šalje? Da li to oni žele da pokažu koliko su moćni i da mogu da govore šta god im padne na pamet? Predsednica Skupštine bi morala da reaguje ili tužilaštvo po službenoj dužnosti. Poslanici to sebi ne smeju da dozvole. Tek mi je neshvatljiva reakcija poslanice SRS Vjerice Radete, koja je posle incidenta u Skupštini na društvenim mrežama Jerkovljevu nazavala „belosvetskom profuknjačom“ - kaže Stanojevićeva.

Aleksandra Jerkov NE OČEKUJEM NIŠTA

Poslanica DS Aleksandra Jerkov kaže da ne očekuje reakciju tužilaštva: - Očigledan je pokušaj zataškavanja. Administrativni odbor s Aleksandrom Martinovićem na čelu odbio je naš zahtev da dostavi snimak kako bi se videlo ko je u svesku napisao „kurvo ustaška“.

Potpredsednica Vlade i tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović upozorava da je nasilničko ponašanje nedopustivo:

- Šešelj pravi performans u danu kada je Srbija dobila izveštaj o napretku u pristupanju EU. Ne slažem se uopšte sa politikom DS i Jerkovljevom, ali je nedopustivo nasilničko ponašanje bilo koga prema bilo kome - kaže Mihajlovićeva, dok ministarka i bivša predsednica Skupštine Slavica Đukić Dejanović kaže da dostojanstvo parlamenta čuva svaki poslanik pojedinačno.

- Vređanjem i pretnjama se šalje loša poruka, demonstrira loš model ponašanja. Gruba verbalizacija je vreme prošlosti - komentariše Đukić Dejanović.



Nije jedina



Predsednica Skupštine Maja Gojković kaže da ne može da da ocenu događaja jer nije bila u skupštinskoj sali.

- I mene su napadali nekoliko puta. Poslednji put sam napadnuta pre nekoliko dana, kada mi se poslanik SDS obratio rečima: „Šta je, bre, ćorava“... Fizički sam napadnuta u svom kabinetu kada nijedan poslanik opozicije nije našao za shodno da osudi nasilničko ponašanje, pa je čak i poslanica Jerkov govorila: „Ako se to uopšte i dogodilo.“ Kada ne osudite nešto što se očigledno desilo, otvarate vrata da se to nastavi.



Inicijativa UN NOVINARKE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Grupa „Novinarke protiv nasilja nad ženama“, koja je oformljena na inicijativu Ujedinjenih nacija, juče je imala sastanak sa predstavnicima medija i državnih institucija povodom priprema za prvo obeležavanje nacionalnog Dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, kao i godinu dana od primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. - Za tri meseca imamo 15 ubistava, od čega su samo dva slučaja nasilja bila prijavljena. To ne znači da je zakon loš. On je kvalitetan, ali je pre svega preventivan - kažu u MUP i apeluju na žene da prijave nasilje.

