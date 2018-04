ŠEŠELJ: Miting u Hrtkovcima uredno je prijavljen i biće održan, imamo i redare

BEOGRAD - Lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj ocenio je danas da policija nema nikakvog osnova da zabrani najavljeni miting radikala 6. maja u Hrtkovcima i dodao da je skup uredno prijavljen i da će biti održan.

"Skup je uredno prijavljen, imaćemo redarsku službu i to će biti miran politički skup. Đurđevdanski radikalski uranak... Kao što je miran skup bio i 1992. godine, ni tada nije bilo incidenata. Nema razloga za zabranu", rekao je Šešelj na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije na pitanje kako komentariše zahteve da se zabrani skup koji je zakazan na 26. godišnjicu mitinga nakon kojeg je isledilo iseljavanje Hrvata iz tog vojvodjanskog sela, za šta je on osuđen na deset godina zatvora u Hagu.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Odgovarajući na pitanje da li očekuje da mu nakon te presude oduzmu mandat u republičkom parlamentu, Šešelj je rekao da ne vidi razlog za to, s obzirom da je on tu kaznu već izdržao i da se to na njega ne odnosi.

On je rekao da ostaje da se vidi da li će protiv njega biti vođen postupak za gaženje hrvatske zastave ispred Skupštine Srbije i vređanja hrvatske delegacije, zbog koje je i prekinuta zvanična poseta, ali da on veruje da sve srpske patriote i časni Srbi podržavaju ono što su uradili on i Filip Stojanović iz SRS.

Šešelj je novinarima detaljno opisao tok incidenta rekavši da je pokušao da iscepa zastavu ispred Skupštine ali da mu to nije uspelo, pa je onda bacio zastavu na zemlju i temeljno izgazio.

Lider SRS je bio iznenađen pitanjima da li se to zaista dogodilo, i kao potencijalne svedoke naveo pet ili šest radnika obezbeđenja koji su pokušali da ga spreče, zatim članove hrvatske delegacije koji su morali da čuju njegove uvrede, a takođe je novinare uputio da od policije zatraže snimak sigurnosne kamere.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Tanjug/Filip Krainčanić)

Kurir

Autor: Kurir