SIMIĆ: Formiranje ZSO samo u skladu sa Briselskim sporazumom

Vara se svako ko misli da će srpski narod prihvatiti da ZSO bude nekakva nevladina organizacija, poručio je danas poslanik Srpske liste Slavko Simić, dodavši da to znaju i u Prištini i u Briselu.

"To smo mogli da uradimo sami za pola sata i napravimo svoju organizaciju. I to u Prištini vrlo dobro znaju, znaju i u Briselu, iako žele da mi to zaboravimo", kazao je Simić.

Umesto da nakon pet godina od potpisivanja Briselskog sporazuma analiziramo šta je to što je uradila ZSO mi još uvek govorimo o njenom formiranju, rekao je Simić, dodajući da će Zajednica biti formirana samo prema onome što je dogovoreno u Briselu.

Simić je na sastanka političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije sa članovima Upravljačkog tima za uspostavljanje Zajednice srpskih opština kazao da je EU konačno 4. aprila označila početak rada Upravljačkog tima čija je osnovna nadležnost izrada nacrta statuta ZSO, a isključivo u skladu sa dogovorom u Briselu, a ne nekim internim aktima koji Priština donosi i kojima bi da obesmisli ovaj proces.

"Odlukom Ministarstva za administraciju i lokalnu samoupravu u Prištini iz 2016. godine jasno stoji da je konačno formiran Upravljački tim za formiranje ZSO koji čine četiri predstavnika srpskog naroda", kazao je Simić i dodao da taj tim nije dogovorila Priština, već je dogovoren i prihvaćen u Briselu, kao da mu ni mandat nije dat u Prištini, već u Briselu.

Naveo je da je zahvaljujući snažnom jedinstvu i zalaganju Srba sa KiM, kao i države Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, konačno odblokiran rad Upravljačkog tima, što nije, kako kaže, poklonjeno.

"Upravljački tim će raditi isključivo u skladu sa onim što je dogovreno u Briselu. Ovih dana se postavlja pitanje koja će to biti ključna dokumenta za izradu statuta ZSO, a što se nas tiče mi smo poslali jasnu poruku, za nas je jedino prihvatljivo rešenje da se ZSO formira u skladu sa Prvim sporazumom o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine", kazao je Simić.

Istakao je da Priština mora da uskladi svoje pravne propise, te da to bude, kaže, prvi korak kako bi se formirala ZSO.

Naveo je da je sporazumom jasno predviđeno da će ZSO biti uspostavljena na osnovu statuta, da će pravne garancije za nju biti obezbeđene pozitivnim propisima, koji će obe strane uspostaviti u okviru svog zakonodavstva.

"Naveo je da će ZSO imati pun nadzor u oblasti zdravstva, prosvete, ekonomskog razvoja, urbanog i ruralnog planiranja, te da će imati svoje organe, predsednika, potpredsednika, odbor od sedam članova, savet od 30 članova, skupštinu koju će činiti legalni i legitimn predstavnici srpskog naroda.

"Isto tako je propisano da će ZSO imati ingerencije da predlaže zakone u oblastima u okviru kojih vrši svoju nadležnost, da će vršiti nadzor nad radom prištinskih institucija u oblastima od interesa za zajednicu i srpski narod na KiM. Dogovoreno je da će imati punu pravnu sposobnost, uključujući da ima pravo da bude vlasnik imovine i preduzeća i ono što je najbitnije da će imati svoj budžet", kazao je Simić.

Koordinator Upravljačkog tima Vinka Radosavljević kazala je da će Upravljački tim biti sastavljen od predstavnika svake od četiri opštine na severu Kosova, da će se odluke donositi većinom glasova, te da će Upravljački tim redovno izveštavati Odbor za implementaciju o svom radu i donetim odlukama.

Predsednik Građanske inicijative Dragiša Milović rekao je da je zaključak prethodne zajedničke skupštine bio drugačji, ali da su danas čuli argumente zašto ne treba krenuti u formiranje ZSO nezavisno od Prištine i Briselskog sporazuma.

"Razumeću to da sačekamo još ta tri i po meseca, da Srbi ne budu okrivljeni ali ako Priština ne želi da dozvoli ni posle ta tri i po meseca izradu statuta i formiranje ZSO, mi moramo da razgovaramo šta ćemo raditi", kazao je Milović.

Istakao je da ZSO pet godina nije formirana, ali da je Beograd za tih pet godina dao gotovo sve.

