VUČIĆ ZA RUSKU TELEVIZIJU: Priština nema nameru da formira ZSO

Priština nema nameru da formira ZSO, konstatovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za rusku TV stanicu Rusija 24 i rekao da će posle njegovih razgovora sa brojnim svetskim zvaničnicima u narednih desetak danas biti jasnije koji bi mogli da budu naši dalji potencijalni koraci.

On je podsetio da je 2012. potpisan Briselski sporazum, čime je Srbija na sebe preuzela veoma teške obaveze i sve ih ispunila, dok su Albanci imali da urade jednu stvar - da formiraju Zajednicu srpskih opština - i apsolutno ništa nisu uradili.

"Stiče se utisak da Albanci nemaju nikakvu nameru da formiraju ZSO, već nekakvu organizaciju koja ne bi imala nikakva ovlašćenja, koja ne bi predstavljala ništa", rekao je Vučić u intervjuu, koji je deo dokumentarne emisje ruske televizije o stanju na Kosovu i Metohiji.

Na pitanje zašto je za Srbiju važan period od 10. do 20. aprila, on je rekao da mu predstoje razgovori sa kancelakom Nemačke Angelom Merkel, šeficom diplomatije EU Federikom Mogerini, predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, a da je u poseti Beogradu bio šef francuske diplomatije. Tu je i razgovor sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom odnosno sa raznim ljudima koji imaju uticaj na situaciju na Balkanu i imaju različite poglede na tu situaciju.

"Tako ćemo steći jasniju sliku i znati kakvi su naši potencijalni dalji koraci", dodao je on.

"Po tom pitanju nisam neki optimista ali Srbija je zaista opredeljena za kompromis, i samo Srbija, na njihovu žalost, jer ni Albanci ni druge strane takav pristup ne pokazuju", kaže Vučić.

"Kada na primer razgovarate sa Amerikancima, oni uopšte ne žele da slušaju o postizanju nekakvog kompromisa, oni samo žele da mi sve prihvatimo, ponovimo korake koje su oni već učinli. Govorite im u lice da je međunarodno pravo na našoj strani, da postoji Rezolucija 1244, da svi podržavaju stav Srbije, a oni kažu - ne, sve to ne funkcioniše otkako je Kosovo postalo nezavisno", objašnjava Vučić.

Na argument Vučića da je to tako samo sa njihove tačke gledišta a da pet milijardi ljudi ne priznaje Kosovo - među njima Indija, Kina, Rusija, oni mu odgovaraju da Srbija treba da se opredeli kom delu sveta želi da pripada.

"Mi im tada kažemo da smo mi nezavisna zemlja ali da želimo da se uvažavaju međunarodni dokumenti SB UN i tako počinje začarani krug iz kog nema izlaska", kaže predsednik Srbije.

Vučić kaže da će Srbija nastaviti sama da se bori za svoja prava.

"Ne možemo da dobijemo podršku zapadnih zemalja za našu poziciju, a Zapad je bio garant tog dogovora. Nalazimo se u teškoj situaciji od 2008. godine kada su neke zemlje priznale jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova", dodaje on.

Kako ističe, Srbija se nikada neće saglasiti sa rešenjem koje bi značilo da ona gubi sve i da se pregovori završe tako da Srbija ne osugura svoje interesi. To neće prihavatiti ni srpsko rukovodstvo ni narod, kaže on.

Na pitanje zašto je posle incidenta sa Đurićem nazvao Kosovo terorističkom virtuelnom državom Vučić kaže da je jedina ideja albanske strane da zauzme sever Kosova i da ih u tome ne zanima ni Briselski sporazum, pa čak ni mišljenje njihovih zpaadnih pokrovitelja.

Veruje da Priština nedavnu akciju na severu KiM nije sprovela sama, već uz određenu podršku sa strane, te da je kosovski vicepremijer više puta rekao da Priština sve što radi radi uz podršku zapadnog novca.

Ponovio je takođe da Srbija nije i neće uvesti sankcije Rusije, da želi saradnju sa Rusijom, pre svega u ekonomskom pogledu.

"Ne želimo da nas spaja samo istorija, već i da imamo zajedničku budućnost. sa Rusijom želimo najbolje odnose", rekao je on.

Povodom najave Trampa da će kazniti one zemlje koje se nisu pridružile sankcijama Risije on kaže da se nada da do toga neće doći i da će prevladati zdrav razum.

"Ali Srbija je izdržala i teže stvari", dodao je on.

Dodaje da od Rusije ne očekujemo da bije naše bitke, ali prijateljku podršku očekujemo a neke gestove nikada nećemo zaboravati.

Ipak, on podseća da je Srbija na putu ka EU.

"Da li će nas primiti tamo zavisi ne samo od Kosova već i od drugih stvari ali svuda govorimo isto i zato smo trnu u oku nekim zemljama", ističe on.

Govoreći o evropskim putu Srbije Vučić kaže da za nas postoji posebno poglavlje - 35 i da od njega sve zavisi, odnosno da li ćemo postići komprimis ili ne.

"Ja se nadam da hoćemo, iako sad nismo blizu tome, ali to što se ja nadam ne mora ništa da znači", rekao je on.

Osvrnuo se i na slučaj Skripalj.

"Srbija smatra da je nemoguće optužiti Rusiju za trovanje bivšeg ruskog obaveštajca Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije bez ikakvih dokaza. Čak je i Evropska unija donela odluku da osudi Rusiju na osnovu britanskih tvrdnji da postoji velika verovatnoća da je to učinila Rusija. Tako ne treba reagovati."

