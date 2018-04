BIVŠA ŽENA PREDSEDNIKA AMERIKE IVANA TRAMP: Srbi me dočekali kao kraljicu!

Moj bivši muž je kao dobro francusko vino, a Melanija mora još da uči!

Bivša supruga američkog predsednika Ivana Tramp kaže da su je tokom boravka u Beogradu i Zagrebu tretirali kao kraljicu. Ona je otkrila i da se za njenu udobnost posebno potrudio poznati srpski biznismen Milan Popović, inače bivši suprug pevačice Severine, koji joj je za putovanje do Zagreba ustupio svoju limuzinu s vozačem.

- Letela sam avionom "Er Srbije" i tretirali su me kao kraljicu. Let je trajao više od osam sati, a zatim je usledio put automobilom od tri i po sata od Beograda do Zagreba - ispričala Ivana Tramp za hrvatski Jutarnji.hr.

Ona je ovih je dana boravila u Zagrebu, gde je promovisala svoju novu knjigu "Vaspitanje Trampovih", ali i bila počasna članica žirija izbora za mis univerzuma Hrvatske. Ova uspešna biznismenka kaže i da ima izuzetno prijateljski odnos s bivšim suprugom Donaldom Trampom, kao i sa svim svojim bivšim muževima.

- Ipak, Don je Don i s njim se čujem bar jednom mesečno. On zna da sluša, tačno zna šta želi da učini i nema svrhe previše raspravljati - objasnila je Ivana Tramp.

Kako kaže, Donald Tramp od nje ne traži savete, ali je često pita za mišljenje.

- On sluša ljude, tako i mene i Ivanku, ali ne govorim mu šta bi trebalo da radi. Savetujem mu kako bi bilo bolje da je u prijateljskim odnosima s Putinom nego da budu neprijatelji - tvrdi Ivana.

S Melanijom Tramp je u dobrim odnosima, iako ne komuniciraju često.

- Ona je draga osoba, ali trebaće joj još mnogo da se prilagodi životu u Beloj kući. Ne zavidim joj. Donald radi od jutra do mraka i često putuje, iako to ne voli. On je kao dobro francusko vino - objasnila je ona.

