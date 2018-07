VUČIĆ O PREGOVORIMA OKO KOSOVA: Zar će predavanja da mi drže oni koji su digli granicu na Jarinju i Brnjaku?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na obnovi Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, a nakon zvaničnog dela usledila je konferencija za medije na kojoj je šef države odgovarao na pitanja o aktuelnim temama.

Vučić je, odgovarajući na pitanja okupljenih novinara, naveo da je "Srbija danas u svetu poštovanija i da samo takva može da traži nešto za svoj narod".

"Pitam sve zašto nismo prihvatali Rezoluciju 1244? Jesam li ja prihvatio premeštanje razgovora u EU ili neko drugi? Ja ili Jeremić, Đilas i Tadić? Je l neko smeo da ih pita bilo šta oko Rezolucije 1244? Ponekad me terate da otežavam našu pregovaračku poziciju, a u Rezoluciji nigde ne piše Srbija, već Savezna Republika Jugoslavija, a jesam li je ja uništio? Jesam li ja dao krila Crnoj Gori da ode ili isti oni 2006. godine? Pored svega su doneli odluku da upute kretensko pitanje Međunarodnom sudu pravde i dali legitimizaciju albanskoj nezavisnosti na Kosovu. I posle svega kažu: "E, Vučiću, to je loše rešenje, katastrofalno!" Drže mi predavanja oni koji su postavili granice na Jarinju i Brnjaku. A onda kažu da ih ne ukidamo, da vole te granične prelaze, samo da u virtuelnom svetu zadržimo uverenje da je to naše, jer nam je tako lepše, iako je Srba tamo sve manje. Mi ćemo nastaviti da razgovaramo, a ako Srbi vole prevare i nešto lepo upakovano u mašnicu, neka izvole. Ja nikad nisam lagao narod, ni okom Kosova, ni oko bilo čega drugog", podvukao je on.

"Gazivode su strateška stvar, ne bih dalje odgovarao da ne ugrozim našu poziciju. Jedino gde se Srbija poštuje je elektro mreža i što i dalje držimo Valač, na severu naravno. Nije sve beznadežno, borimo se. Pojavio sam se u Briselu, pročitao dokumenta, rekao: "Evo vam načelni deo oko energetike", gde piše da je neophodna Zajednica srpskih opština. A gde je ona? Kad ih to pitam, oni ućute. I uopšte narod u Srbiji ne treba da brine za provokacije i neodgovorne izjave naših ljudi. Bošnjake veoma poštujemo, borimo se za njih kao i za Srbe i sve druge građane Srbije. Ne treba se sekirati oko izjava Sulejmana Ugljanina, on sebi pravi promociju, a niti je važan niti može da povredi državu Srbiju", ocenio je on.

Vučić je dodao i da narod na Kosovu ne treba da plaše vojna vozila SAD.

"Napravili su oni super spotove o našem narodu. A vidim da to budi ratnu krv kod nekih Albanaca. Ostavite, ljudi, rat za sobom, mi ćemo da čuvamo mir. Vidim njihovu pasioniranu želju da zauzmu sever, važno je da se tu izbegne sukob, a to što će da se vozikaju u različitim vozilima, neka se vozikaju. ono što mi imamo i što oni imaju nije uporedivo, ali želim da samo govorimo o miru i stabilnosti", naveo je Vučić.

