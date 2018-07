VUČIĆ: Nećete razgraničenje sa Albancima? A za 40 godina ćemo braniti Vranje

PRELJINE - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas da ćemo za 20 godina, ako ne budemo rešavali pitanje Kosova i Metohije, izgubiti sve.

"Nećete razgraničenje sa Albancima? Nema problema, kažite ljudima da se spremimo da branimo Vranje za 40 godina. Zar mislite da se naši ne iseljavaju već danas? U obraćanju koje ću imati sve podatke ću izneti", rekao je Vučić, u odgovoru na pitanje kako vidi otvoreno pismo episkopa raško-prizrenskog Teodosija da bi podela teritorija dovela do iseljavanja Srba iz južne pokrajine i stradanja kulturne baštine.

Vučić je primetio da je najbolji odgovor na to već sadržan u novinarskom pitanju - a zar se to danas na šta vladika Teodosije upozorava već ne dešava i dodao da svetske sile i strane službe imaju istu takvu argumentaciju zašto neće etničke granice.

"Valjda je bolje nešto, nego ništa", rekao je predsednik i primetio da crkva, iako neće etničke granice, hoće da joj lažna "kosovska država" isplati 650.000 evra.

I mnogi drugi, posebno politički protivnici njegovi, kaže, zapravo neće nikakvo rešenje za Kosovo.

"Žele da danas budu sigurniji, a sutra? Šta ih briga...", rekao je Vučić.

Suština je kaže da njegovi protivnici pitanje Kosova vide kao najbolji "teren" za rušenje njegove vlasti.

Kazao je da će izaći u javnost sa predlogom za rešenje "ako oko nečega s nekim bude mogao da postigne dogovor, pošto, kaže, s Albancima nije bilo moguće dogovoriti se.

"Neću još da odgovaram detaljno i temeljno, a svima u Srbiji i svetu ću odgovoriti. Nedvosmisleno ću reći koje su svetske sile i strane službe koje istu takvu argumentaciju imaju. Nećemo etničke granice, ali zato hoćemo da nam kosovska država, albanska država na Kosovu isplati 650.000 evra za našu crkvu. To hoćemo, od te nepostojeće države", primetio je Vučić.

Najavio je da će o svemu tome govoriti drugi put i naglasio da za razliku od drugih neće "pilatovski" da pere ruke. Istovremeno je naglasio da neće nama niko da da niti podelu, niti bilo šta slično.

"Neće nama ništa da daju. Oni žele da onemoguće Srbiju da napravi uspeh, da se posveti svojoj budućnosti", rekao je.

A njegovi kritičari, kaže, takođe žele da danas budu sigurniji, a šta koga briga da li ćemo imati budućnost, dece.

"Bolje da nemamo ništa, nego da imamo nešto" - tako, kaže, misle njegovi kritičari.

Ocenio je da su mnogi pre njega imali mnogo veće šanse da nešto urade, a nisu ništa.

"Mnogo više su mogli da dobiju, a danas gotovo da nemamo šanse da dobijemo bilo šta", rekao je Vučić.

"Za 20 godina izgubićemo sve, a vi koji se pravite ćoravi i gluvi, nastavite s tim i budite licemeri, svi ti moji politički protivnici i oni koji su tobož zabrinuti. Meni će savest da ostane čista. Ja sam u Ccačak doveo prvui fabriku posle 45 godina, ja sam u Kraljevo doveo dve fabrike posle više od dve decenije, kao u Niš, i ovaj autoput se u moje vreme gradi prema Makedodniji i Bugarskoj, oko Beograda, kao i Pančeva i Pupinovog mosta, izvukli smo zemlju iz bankrotstva", kazao je Vučić.

"Nećete razgraničenje sa Albancima? Nema problema, ali kažite ljudima da se spremimo da branimo Vranje za 40 godina. U obraćanju, bilo da predlažem ili se opraštam od pokušaja rešavanja, reći ću koliko tačno danas naših ljudi živi na Kosovu i koliko na dnevnom nivou odlazi", najavio je on.

Upitao je šta ljudi misle o tome čija uopšte dokumenta imaju naši građani južno od Ibra, dodajući da 95 odsto njih pored srpskih ima i kosovska, kao i da to nije nikakva novost.

"Ali, vole glavu da guraju u pesak kao noj i da kažu da sam izjdajnik, ja koji sam bio na KiM 500 puta, koji se borim svaki dan, oni koji pojma nemaju, sede ovde i sole mi pamet da mrzim Čačak. Najlakše je tako. Kakvu odgovornost u budućnosti imaju, nikakvu. Jedan bi hteo da dobije još katarskih para, da drugi da ukrade još koji milion. Ta dvojica tri grama mozga nemaju", rekao je Vučić.

Istakao je da postoji unutrašnji dijalog i da je i ovo pismo deo toga.

"Svi oni koji su do juče vikali kako treba da se reši kosovski čvor, shvatili su da sada to ne mora da se učini jer je to najbolja prilika da se skine politička glava Aleksandru Vučiću. Neka se tome raduju Ssolak, Djilas i drugi, koji su uništavali fabrike i samo sebi džepove punili. Zovite Slavišu Ristića koji je pretio Djinđićevim scenariom, koji je rekao da to nije pretnja, već za nauk", podvukao je on rekavši neka narod izabere njih.

Kazao je da će biti prilike kad god žele, i da narod može da izabere te koji ih laže, u čijim programima se nalaze samo glupost do gluposti.

"Oni su se žalili što sam ih nazvao lopovima, a kako niste? Postavili ste svoje sudije i tužioce. Kada prebiju nekog od nas ne treba da bude kažnjen počinilac, a ako njih neko pogleda popreko treba na smrt da bude osuđen", dodao je on.

Vučić je naglasio da će imati dovoljno hrabrosti, makar ostao jedini u Srbiji, i da svima u lice pokaže kakvi su prevaranti, lažovi, kao i šta mu je poslao šef jedne obaveštajne službe, za kojeg zna da ne misli dobro Srbiji, isti tekst koji oni nude.

Govoreći o granicama na Jarinju i Brnjaku, koje podržavaju opozicionari, Vučić je podsetio da nastavnik u Čačku zarađuje 43.000 dinara, a u Lešku 65.000 jer ima dodatke pošto živi na tzv. ugroženoj teritoriji.

"Ko je postavio te granice? Neka Lešak, Leposavić bude druga država da ne biste pravili etničke granice. Sutra neka dođu do Vranja pa da se pitamo što nismo bili pametni i slušali ludog Vučića na vreme", kazao je on.

Vučić je najavio da će se obratiti građanima, da mu neće biti teško da stane dva sata ispred kamera i kaže svim "pokvarenjacima" sve, jer za razliku od njih ima čistu, mirnu savest, i zna koliko se bori za svoj rod i narod.

"To je borba za fabrike i puteve, i da se uzme koliko se god može, a ne da se govori o zauzimanju Marsa pre Amerikanaca. Na Jupiteru šta ćemo da radimo, razvićemo poljoprivrednu proizvodnju", osvrnuo se na kritičare i poručio: "Alo, ćeraćemo se još".

(Kurir.rs/Tanjug)

