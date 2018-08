BURA NA TVITERU! VESELINOVIĆ REVOLTIRAN PORUKAMA PREDSEDNIKA SRPSKE POVODOM KOSOVA: Dodika proglasiti nepoželjnim u Srbiji!

Izjava predsednika Republike Srpske Milorada Dodika da je pitanje da li bi Srbija mogla da "podnese reintegraciju čitavog Kosova", oglasio se lider Pokreta za preokret Janko Veselinović, snažno osuđujući pomenutu poruku uz zaključak da bi Dodika trebalo "proglasiti nepoželjnim" u našoj državi.

"Nakon uvredljive i neprijateljske izjave da je pitanje "da li Srbija može da podnese da joj se vrati Kosovo" Miloradu Dodiku bi trebalo zabraniti ulazak u Srbiju i proglasiti ga osobom non grata", napisao je Veselinović na svom Tviter nalogu.

Nakon uvredljive i neprijateljske izjave da je pitanje "da li Srbija može da podnes da joj se vrati Kosovo" Miloradu Dodiku bi trebalo zabraniti ulazak u Srbiju i proglasiti ga osobom non grata. — Janko Veselinovic (@j_veselinovic) August 12, 2018

Podsetimo, Dodik je za Kurir poručio da se protivi ideji podele Kosmeta i predlaže da se sever pokrajine pripoji Srbiji.

"Smatram da bi četiri opštine sa severa Kosova trebalo da se reintegrišu u teritorijalni sastav Srbije, ali da se ujedno obezbede sva prava i najveći stepen zaštite srpskog naroda i crkvene imovine na KiM, kao i da se za nju traži neka vrsta eksteritorijalnosti. Stvoren je utisak da su Albanci navodno vlasnici Kosova, ali je činjenica da u četiri opštine na severu KiM dominira srpsko stanovništvo, koje nije spremno da tamo bude manjina", kazao je Dodik.

Onima koji osuđuju njegov ili slične predloge i zalažu se da se čitavo Kosovo reintegriše u Srbiju poručio je da ne razmišljaju o posledicama.

"To bi podrazumevalo značajne promene i u političkom životu. Učešće Albanaca u biračkom telu bilo bi više od 20 odsto, a poštujući međunarodne principe, njima bi moralo da se da 30 odsto mesta u parlamentu, pa i bitne državne pozicije, poput predsednika Skupštine... Pitanje je da li bi građani Srbije na to pristali i da li bi Srbija mogla to da podnese", naveo je Dodik.

