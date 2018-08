ŠEŠELJ 24 GODINE NIJE BIO NA MORU: Poslednji put sam bio sa Jadrankom i decom, a bio je i Toma! 6 CG specijalaca nosilo me u pidžami do ministra! (VIDEO)

BEOGRAD - Nisam bio na moru 24 godine i nedostaje mi srpsko more i trudim se da što pre oslobodimo makar parče da i ja mogu da se skrasim tamo negde, u nekoj kotlini... Da uplovim kao kit sa ovom svojom masom... Sa ovih svojih 120 kila, da nestane more... Digao bi se nivo mora, otkrio je kroz smeh lider radikala Vojislav Šešelj i nasmejao voditeljku jutarnjeg programa TV Hepi.

Šešelj je rekao da mnogi ne idu na more i po dvadesetak godina - nema narod para - a onda ispričao šta se njemu dogodilo upravo pre 24 godine na tom njegovom poslednjem letovanju, kada je rukovodstvo SRS rešilo da kolektivno ode na more i zakupi jednu staru vilu u Perastu pretvorenu u hotel.

- Bilo nas je 36, bio sam sa suprugom i decom... Bio je i Toma Nikolić sa svojom porodicom, Svetozar Radišić, Dragan Todorović... i mi smo ugovorili da tamo budemo mesec dana, zakupili tu vilu, pola platili unapred i planirali da te dane iskoristimo da malo i mitingujemo po Crnoj Gori.

Šešelj je ispričao i šta je potom bilo i otkrio kako su mu u 3-4 sata ujutru na vrata hotelske sobe banuli crnogorski specijalci da ga po naredbi ministra crnogorskog MUP dovedu u Kotor na razgovor...

- Ja u ova doba nemam šta ni sa svojom ženom da razgovaram a kamoli s ministrom - kažem ja njima, a oni meni ovo: Ako ne otvorite vrata, mi ćemo da razvalimo i ja im onda otvorim u nekoj onoj letnjoj kratkoj pidžami i kažem da neću da idem, a oni svi od brega odvaljeni... ogromni specijalci.. I kažu mi ako nećete mi ćemo vas odneti u Kotor! I oni me uzmu onako ispod pazuha, lagano, a ja opustim svaki mišić namerno... onako sa svojih 120 kila... Prvo je bio jedan, pa dvojica, onda trojica i četvorica pa su me na kraju čak šestorica nosila do džipa i ubacila pozadi... Tako su me i izneli i iz džipa i poneli na prvi sprat kod ministra i spustili na neki kauč...- ispričao je Šešelj svoju ludu dogodovštinu, a onda otkrio šta mu crnogorski ministar uradio tada i kako mu se sve to vratilo kad je Šešelj zauzeo neka od najvažnijih mesta u državnom vrhu i Skupštini Srbije.

- Kad se sve to događalo, imao sam dva sina - Nikolu koji je tad imao 10 godina i Aleksandra koji nije imao ni godinu, nije još ni prohodao... Tako su me s porodicom ekspedovali za Beograd, kao i Tomu Nikolića i njegove, a moj auto u Beograd vratio je Dragan Todorović na čelu kolone - prisetio se Šešelj.

