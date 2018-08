LJAJIĆ PROTIV ZAMRZNUTOG KONFLIKTA: Neverovatno da neko zagovara ovakvo rešenje za Kosovo

Potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je da je "neverovatno" da "dobar deo" političke elite zagovara zamrznuti konflikt u rešavanju kosovskog pitanja ne govoreći o tome kakva je cena tog konflikta.

Podsećajući da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o tome kakva bi bila cena zamrznutog konflikta, Ljajić kaže: "Ne može to da bude niska cena ukoliko vi zaustavite sve ono što je Srbija učinila u poslednjih 15 ili 20 godina u pravcu reformi, evropskih integracija, u pravcu oporavka naše ekonomije, u pravcu toga da se 65 odsto naše trgovinske razmene odnosi na Evropsku uniju".

Istakao je da se nikada nije dogodilo da su "dobar deo javnosti, nevladinog sektora i opozicionih stranaka" protiv bilo kakvih pregovora o rešavanju kosovskog pitanja.

"Milošević je pregovarao oko ovog pitanja - pogrešno, loše - ali je pregovarao. Posle 2000. godine, Koštunica nije išao na pregovore zato što je voleo, nego zato što je znao da mora da pokuša da se taj problem reši, opet nažalost, sve je bilo neuspešno, ali se nije dovodio u pitanje sam čin pregovora kao način rešavanja ovog problema", rekao je ministar za RTS.

Kako kaže, u Vladi nema podeljenih mišljenja o tome da je rešenje potrebno, da je potrebno pregovarati i dati punu podršku pregovaračkom timu.

"Naravno da postoje različiti pogledi, na kraju krajeva mi smo iz različitih političkih stranaka i poziv na unutrašnji dijalog motivisan je time, da svaka stranka, svaka politička grupacija, svaki značajniji projekat kaže šta o tome misli (kosovskom pitanju). Uopšte nije problem da se iznesu različita mišljenja oko budućnosti i oko rešavanja ovog pitanja. Problem nastaje onda kada vi ne znate šta hoćete, a Srbija do sada nije znala šta hoće, osim što je govorila šta mi nećemo i videli smo dokle je to došlo. Drugo, Srbija do sada nije znala šta može, a u politici ako ne znate šta možete, to je isto kao da ne znate šta hoćete", kaže ministar Ljajić.

Podsećajući da je Srbija po prvi put izašla sa nekim predlozima, ističe da oni nisu konačni niti najbolji.

"Na kraju kajeva, niko ne zna šta će od svega toga biti, jer vi niste sami u ovom procesu, nismo mi neko pusto ostrvo da od nas sve zavisi, a nismo ni Kina ni bivši Sovjetski Savez, pa da sa pozicija moći vojne, političke snage utičemo dominantno na politička rešenja", rekao je Ljajić.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir