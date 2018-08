TOMA ŽIVI U VILI NA DEDINJU, A ODAVNO NIJE PREDSEDNIK: Uživa u 800 kvadrata, a mi mu plaćamo račune i osoblje 5.000 evra mesečno!

Iako je prošlo skoro godinu i po dana otkako nije predsednik Srbije, Tomislav Nikolić i njegova supruga Dragica i dalje žive u vili na Dedinju. On sa suprugom Dragicom živi u vili od 800 kvadrata iako mu prema funkciji predsednika Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, na kojoj je sada, luksuzna rezidencija ne pripada. Uprkos tome, Vlada Srbije ne pokreće pitanje njegovog iseljenja.

Uoči predsedničkih izbora, aprila 2017. godine, bilo je reči o tome hoće li se Nikolić drugi put kandidovati. Kako je procena bila da nema šanse da pobedi u prvom krugu, što je bio najznačajniji kriterijum za kandidaturu, Nikolić je rekao da će se povući, ali je imao uslov - da nastavi da živi u Užičkoj 23, piše Blic.

"Samo mu je vila bila važna i tada mu se izašlo u susret. Mislili smo da će posle izvesnog vremena sam shvatiti da mu tu nije mesto, međutim, to se nije dogodilo", otkriva izvor lista.

U planu je bila i rekonstrukcija luksuznog zdanja, čak je bio raspisan i tender za saniranje krova i unutrašnjosti pomoćnog objekta u okviru kompleksa, ali se od toga odustalo.

"Postojao je zahtev za određenim adaptacijama, septembra prošle godine Uprava za zajedničke poslove je raspisala tender za izvođača radova, ali se u međuvremenu, pod pritiskom, od te zamisli odustalo," navodi sagovornik.

Prema saznanjima, Nikolićima je sugerisano da bi bilo dobro da se isele, da svakim produžavanjem boravka u Užičkoj šalju lošu sliku, ali oni zasad ne razmatraju tu mogućnost.

Za održavanje luksuznog objekta, te za račune za struju, obezbeđenje i za osoblje koje je angažovano da bi pomagalo porodici bivšeg predsednika iz budžeta Srbije mesečno se izdvaja oko pet hiljada evra. Ni zakonom, kao i nijednim pravnim aktom nije precizirano do kada predsednici nakon isteka mandata treba da se isele iz rezidencijalnog objekta, ali su Nikolićevi prethodnici to činili odmah nakon prestanka mandata.

Situacija je konfuzna pošto Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije određuje vilu u Užičkoj 23 isključivo kao “rezidenciju predsednika Republike”, bez mogućnosti da neki drugi organ ili lice zatraži tu vilu na korišćenje. Inače, zakon kaže da bivši šefovi države nakon isteka mandata uživaju u određenim privilegijama. Neke traju samo šest meseci do godinu dana po isteku mandata, dok se druge mogu odužiti i na više godina, pa i decenija, a sve u zavisnosti od okolnosti.

Neke od privilegija su počasni naziv „bivši predsednik Republike“, pravo na 80 odsto predsedničke plate dok se ne zaposli ili ne ode u penziju, pravo da se vrati na posao koji je radio pre nego što je izabran na funkciju u roku od tri meseca. Bivši šefovi države imaju i pravo na kancelariju, savetnika i sekretara onoliko koliko im je trajao mandat, isto toliko i na službeni automobil sa vozačem. Obezbeđenje zadržavaju godinu dana po isteku mandata ili duže ako je potrebno. Mogu da putuju sa diplomatskim pasošem i imaju pristup arhivama iz vremena dok su bili na funkciji.

Boris Tadić je tokom dva mandata živeo u kući u Lackovićevoj ulici, a iselio se odmah po prestanku funkcije. Milan Milutinović nije koristio rezidenciju, ali je zato Slobodan Milošević otkupio vilu u Tolstojevoj 33 na Dedinju za smešnih 2.000 nemačkih maraka.

Iako se ne zna po kom osnovu Tomislav Nikolić kao bivši predsednik i njegova porodica koriste vilu u Užičkoj ulici broj 23, pitanje njihovog iseljenja još niko nije pokrenuto. „Blic“ juče nije uspeo da sazna zašto Vlada Srbije ne pokreće pitanje iseljenja. Inače, država poseduje tri rezidencije i 11 reprezentativnih objekata i gostinskih vila, a odluka o nameni i stanovanju do sada se razlikovala od predsednika do predsednika i od premijera do premijera.

(Kurir.rs/Blic/Ivana Mastilović Jasnić)

Kurir

Autor: Kurir