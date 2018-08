DAČIĆ: Priča o demarkaciji je Haradinajevo pozorište u kući! Srbija neće menjati svoje granice

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija neće menjati svoje granice, osim ako sa albanskom stranom ne postigne dogovor o tome, a zahtev kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da se obeleži granica između Srbije i Kosova nazvao je 'pozorištem u kući'.

Dačić je naglasio da ne postoji nikakva granica sa Kosovom, već samo administrativna linija koja je postavljena u vreme bivše Jugoslavije.

foto: Dragana Udovičić

''Kakva demarkacija, ne postoji nikakva granica sa Kosovom, imamo administrativnu liniju iz bivše Jugoslavije. Mislim da su licemeri koji danas govore o principu da nema promene granica, a prvo su razbili granice Srbije'', rekao je Dačić za TV Prva upitan da prokomentariše zahtev Haradinaja da se započne sa obeležavanjem granice između Srbije i Kosova.

Šef srpske diplomatije tvrdi da izjave Haradinaja nemaju veze sa realnošću.

''To je 'pozorište u kući'. Rekao sam da su zaostali u vremenu i to nije uvreda, oni ne prate dešavanja na međunarodnoj političkoj sceni, a to dokazuje i što su obeležili Klintonov rođendan koji se verovatno jedino još u njegovoj kući slavi'', kazao je Dačić.

Ministar je podvukao da Srbija nema nameru da menja granice, osim ako se ne postigne dogovor.

''Ništa o tome do sada nije postojalo, Kosovo je fikcija, ne postoji u realnoj međunarodnoj političkoj javnosti. Priprema se dokument o kosovskoj liberalizaciji viza o kojem će raspravljati Evropski parlament. Tu piše da je Kosovo teritorija, a ne država'', naveo je Dačić.

Upitan da li je tokom nedavnog susreta Dačića sa šefom ruske dilomatije Sergejom Lavrovim u Sočiju, Srbija dobila podršku Rusije za razgraničenje, ministar je istakao da je Rusija naš strateški partner i da Srbija nijedan problem vezan za teritorijani integritet i suverenitet ne može da odbranimo bez Rusije.

Kako je rekao, sastanak u Sočiju bio je, između ostalog, posvećen i pitanju KiM tokom kojeg je, kaže, još jednom izražena podrška rukovodstvu Srbije u rešavanju kosovskog problema.

''Ne želimo da vodimo bilo kakav dijalog i iznosimo bilo kakve ideje, a da nemamo podršku Rusije. Ruski zvaničnici su više puta rekli da podržavaju svaki predlog koji je interesu Srbije. Ne ulaze u modalitete svega toga, ali ukoliko dijalog dođe do nivoa da se iznose takvi detalji, Rusija će podržati naš predlog o razgraničenju'', kaže Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir