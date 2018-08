VUČIĆ O VRAĆANJU OBAVEZNOG VOJNOG ROKA: Još smo daleko od konačne odluke, pričaćemo sa narodom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je država još daleko od bilo kakve konačne odluke o vraćanju obaveznog vojnog roka za muškarce i da će o tome biti odlučeno nakon sveobuhvatnih analiza i "razgovora sa narodom".

Vučić je novinarima u Zrenjaninu rekao da smatra da je to važna i dobra ideja ali da će ona tek biti predmet analiza i da to zavisi i od toga koliko će biti novca. On je, međutim, negirao da bi vraćanje vojnog roka koštalo 700 miliona evra već je naveo da bi to koštalo od 90 do 130 miliona evra, u zavisnosti od toga da li bi taj vojni rok trajao tri ili šest meseci.

"Ja sam to rekao jer znam stanje u vojsci. Da li hoćete da vam kažem da, zahvaljujući divnoj reformi, nećemo imati pilote 2020. ili 2021? Ili da imamo više stotina tenkova ispravnih, ali da imamo problema sa vozačima tenkova", rekao je Vučić i dodao da sa tom idejom još treba sačekati i videti da li će ona biti realizovana.

On je rekao da je bio zaprepašćen kampanjom koja je u delu medija pokrenuta protiv ideje o vraćanju vojnog roka i dodao da je očigledno da je ona bila sinhronizovana, jer je u drugi plan bačena informacija da je Srbija dobila nove avione i da je predloženo da te letelice dobiju imena po pilotima koji su poginuli 1999. godine u odbrani od NATO agresije.

"Teško vam je da tri meseca nameštate krevet i pidžamu stavljate ispod jastuka, ali hoćete da jurišate na Kačanik i Đakovicu? Koga lažete i obmanjujete?", rekao je Vučić i dodao da je potrebno da ta odluka bude detaljno analizirana kako se ne bi desilo da bilo ka napusti zemlju zbog straha od nameštanja kreveta 90 dana. On je dodao da ne želi da juriša ni na Đakovicu ni na Kačanik ali da želi da svim građanima garantuje mir.

"Stalno pričaju: 'Eno hoće da izdaju Kosovo!'. A šta da damo što vi već niste dali? Dali ste im granicu između Srba i Srba na severu. Jesam li je ja postavio ili junačni lider Saveza za Srbiju? Ja ili ovaj što voli žene da napada? Jesu li oni izuzeli Srbiju iz pregovara u UN ili ja? Da li je u njihovo vreme proglašena nezavisnost?", upitao je Vučić i dodao da je njegova savest mirna jer gleda da uradi sve što može u interesu zemlje i naroda.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Tanjug/Rade Prelić)

Kurir

Autor: Kurir