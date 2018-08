VUČIĆ OČEKUJE SUSRET SA TAČIJEM NA FORUMU U AUSTRIJI: Razgovaraćemo, ma koliko mučno to bilo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će na Evropskom forumu u Alpbahu razgovarati i sa Hašimom Tačijem, ma koliko to bilo teško i mučno, jer, ističe, kad god nema razgovora postoji opasnost da Srbi budu ugroženi.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Razgovaraće, kaže, i sa mnogim međunarodnim partnerima, s gledišta onoga što može da učini za Srbiju i kako da to bude održivo, uključujući i rešavanje pitanja Kosova i Metohije. I albanski političari, poput Ljimaja, i mnogi u svetu kažu da je za njih sve završeno kad je reč o Kosovu i da Srbi nemaju ništa, ukazao je Vučić i dodao da se i na Forumu, kao i u svakoj drugoj prilici trudi da za Srbiju izbori mnogo više od tog ništa.

Za one u Srbiji koji ga nazivaju izdajnikom, primećuje da pokazuju veliku dozu nervoze, jer se neki od njih plaše da bi moglo da dođe do preokreta u novijoj srpskoj istoriji i da po prvi put ne izađe iz nekog problema kao gubitnik, kao neko ko je bar deo nacionalnih inetersa sačuvao, što nikada ranije nije uspela.

"Mnogi se nadaju, navijaju i bodre za status kvo ili da Srbija izgubi sve, jer onda mogu da kukaju i plaču. Ne želim da plačemo, već da ne budemo večiti gubitnici", rekao je Vučić.

Rekao je da će na forumu razgovarati i sa Hašimom Tačijem, ma koliko to bilo teško i mučno, jer, ističe, kad god nema razgovora postoji opasnost da Srbi budu ugroženi.

foto: Marina Lopičić

"To je teška tačka i savim je izvesno da će to biti jedna od ključnih tema razgovora i sa Sebastijanom Kurcom, Johanesom Hanom, predsednikom Austrije Van der Belenom, pa i sa Tačijem, uz predstavnike EU. Ne očekujem ništa lako, ništa jednostavno. Ali, da vidimo da li možemo da se pribiližimo nečemu ili smo i dalje pođenako udaljeni kao što smo i bili do sada", rekao je Vucčić novinarima.

Sa Tačijem će se, bez sumnje sresti, odgovorio je na pitanje novinara o tome, s obzirom na to da učestvuju na na tri foruma u Alpbahu zajedno i nemoguće je da se ne sretnu.

"Jedna od tema je perpsektiva Zapadnog Balkana na forumu, na kojem obojica govorimo. Tu ćemo govoriti javno, a nadam se da ćemo, uz predstavnike EU imati mogućnost za razgovor o stvarnom rešavanju problema", rekao je Vučić novinarima pred početak Foruma.

foto: Fonet

Kad god bi izostao razgovor, postoji opasnost da Srbi budu ugroženi, što nije slučaj kad imate razgovor, ma koliko bilo teško, neprijatno i bez obzira na mučnicnu u stomaku.

"I to ćemo da radimo i to je nešto veoma važno", dodao je.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Fonet)

Kurir

Autor: Kurir