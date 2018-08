OVAKO JE MEKEJN GOVORIO O SRBIJI, BALKANU I RUSIJI: Snažno se zalagao za bombardovanje, a onda obrnuo ploču i podržao srpske evrointegracije

Američki republikanski senator Džon Mekejn preminuo je u 81. godini nakon što se godinu dana borio sa rakom mozga, javio je AP.

"Glas Amerike" podseća da se Mekejn u poslednjem intervjuu koji je dao za srpski servis u aprilu 2017, nekoliko nedelja nakon predsedničkih izbora u Srbiji koju je posetio i u Beogradu čestitao pobedu predsedniku Aleksandru Vučiću, zalagao za veći angažman SAD na Balkanu. On je tada, na pitanje da li ga zabrinjava sporazum koji je Srbija sklopila o nabavci oružja iz Rusije, na osnovu kojeg će Beograd dobiti ruske avione, tenkove i drugu opremu, odgovorio da u SAD "očigledno, ne mogu da budu srećni zbog tog sporazuma".



"Međutim, da je predsednik Vučić ovde, rekao bi da je jedino od njih mogao to da kupi. Možda je to tačno ili nije, ali bi to on rekao. Možda nisam u pravu, ali verujem da novoizabrani predsednik Vučić pokušava da pažljivo balansira između Rusije i Evrope. Zna da su njegovi građani ovih dana više proevropski nego proruski orijentisani", naveo je tada Mekejn.



On je dodao da "istovremeno, Srbija ima viševekovne odnose sa Rusijom".

"Ne mislim da želi previše da se približi Rusiji, zato što smatram da je većina njegove populacije više prozapadno i provevropski orijentisana nego proruski. Moj razgovor sa njim je bio produktivan. Da smo obraćali pažnju na njega, Srbiju, mogli smo da imamo veću saradnju, više zajedničkih obuka, vežbi, veza koje bi bile dragocene ne samo za zapadne interese, već i za region", poručivao je tada Mekejn.



On je u tom intervjuu založio i za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kazavši da ga je "ohrabrilo to što su obe strane barem prijemčive za tu ideju" i da je "jedan od aspekata situacije na Balkanu, u više država to što nisu zaceljene sve rane".

Mekejn je podsetio da je u govoru u kosovskoj skupštini Kosova govorio o odnosu SAD sa Vijetnamom, zemljom u kojoj je on bio ratni zarobljenik.



"Izgubili smo 58.000 Amerikanaca, čija imena su uklesana u zid nedaleko odavde (u Vašingtonu). Ipak smo mogli da se pomirimo. Ratovali smo i sa Nemačkom i Japanom. Moramo da uradimo sve što možemo da podstičemo pomirenje jer ne možete da stare rane držite otvorenim i istovremeno služite narodu tih različitih zemalja, koji zaslužuje budućnost, a ne život u prošlosti", govorio je Mekejn.

Mekejn je u junu 2015. prijatno iznenadio srpsku državnu delegaciju i novinare u Vašingtonu, kada je je potpuno neočekivano i mimo protokola dao izjave srpskim medijima, a potom poveo tadašnjeg premijera Vučića i delegaciju u obilazak Kapitol Hila.



Predsedavajući senatskog komiteta za oružane snage razgovorao je tada sa Vučićem o bezbednosnoj situaciji u regionu i evropskom putu Srbije, a u obraćanju srpskim medijima nakon sastanka, Mekejn je izjavio da će SAD u potpunosti podržati Srbiju u procesu evrointegracija.



RTS navodi da je Mekejn 90-ih godina prošlog veka aktivno podržavao albanski separatistički pokret na Kosovu i Metohiji, kao i da se snažno se zalagao za bombardovanje Srbije 1999. godine.

Navodi se da je bio i dugogodišnji lobista Albansko-američke građanske lige, koja je finansijski sponzorisala Mekejnovu predsedničku kampanju, kao i da je među prvima javno podržao jednostrano proglašenje "nezavisnosti" Kosova, smatrajući da je to "jedino rešenje".

